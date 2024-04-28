«Если бобер не больной, он не полезет к человеку, но…» 3 28.04.2024, 9:38

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Специалисты рассказали белорусам, что делать при встрече с этим животным.

Традиционно весной «бобры размножаются, и их много везде», сообщили «Еврорадио» в управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды. Специалисты рассказали о ситуации с этими животными в нашей стране, а также о том, что делать, если вы повстречались с бобром.

— Любое дикое животное может быть опасным, — предупреждает начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Петр Николаенко. — Если бобер не больной, он не полезет к человеку, а скорее убежит от него. Но осторожность не помешает. Держитесь подальше от бобров и не подпускайте к ним детей.

По словам специалиста, если человек считает, что бобров слишком много и они как-то вредят (например, грызут деревья или строят плотины, из-за чего потом подтапливаются дома), он может написать заявление в районную администрацию. Чиновники направят к реке комиссию, которая проверит ситуацию и составит акт. Затем, в случае необходимости, бобров «изымут» — с разрешения Минприроды и Академии наук.

— Мы ничего не делаем без согласования с учеными, — уверяет специалист. — Регулировать популяцию разрешено осенью (после первого сентября) и зимой, так что сейчас никто этим заниматься не будет.

Весной бобры размножаются, и их много везде. В определённое время на них разрешено охотиться, но, понятно, что не в населенных пунктах. Выход из ситуации в городе — это изъятие бобров, а изъятие, как вы понимаете — это убийство. Бобров никто не заберет и никуда не отвезет.

Экологи объясняют, что чем ближе к городу — тем дальше от естественных врагов. Поскольку в городе нет волков, которые регулируют их численность в дикой природе, бобров становится больше, в том числе и в столице.

Бобров в Беларуси стало действительно много

Биолог Виталина Лобанова рассказывает, что за последние годы бобров в Беларуси стало действительно много. Также много ондатр, на которых бобры очень похожи. В советское время охота на грызунов была очень популярной, так как пользовались спросом бобровые шапки и «бобровая струя» — вещество из прианальных желез животного. Но после распада СССР интерес к бобрам у охотников поугас.

— Некоторые специалисты считают, что бобров надо частично ликвидировать, потому что они могут вредить сельскому и лесному хозяйствам, — рассказывает Лобанова. — Ты не скажешь бобрам, где строить плотины, а где нет. Они это делают как хотят, из-за чего иногда могут «вылетать» леса и даже изменяться русла рек. Поэтому — да, теоретически возможно, что некоторая регуляция численности популяции необходима.

Но, в общем, бобры не представляют особой опасности для человека. Правда, стоит иметь в виду: если вы будете ходить по плотине, то можете провалиться в какую-нибудь бобровую хатку или в нору. Наверное, это единственная проблема. Норы могут быть довольно длинными, поэтому есть вероятность сломать ногу.

Можно ли не убивать бобров?

— Исследования показывают, что бобровые плотины способствуют очищению рек, замедляют вымывание минералов из почвы и снижают донную и береговую эрозию, — продолжает Виталина Лобанова. — Так что присутствие бобров благотворно отражается на жизни многих обитателей леса, особенно — выхухолей, норок, выдр и водоплавающих птиц.

По словам специалистки, во многих странах Европы, где бобры могли бы жить очень комфортно, этих животных очень мало.

— При более благоприятной ситуации, белорусы могли бы предложить программу по реинтродукции бобров в страны ЕС. Увы, но сегодня, заниматься этим никто, скорее всего, не будет. Белорусам легче просто «регулировать» часть популяции.

Вдобавок, думаю, что процедура не из дешевых, как и любой проект реинтродукции. Теоретически предлагать можно, но пока ещё никто не просит, — резюмирует биолог.

Без бобров не было бы Березинского заповедника

Лобанова рассказывает, что история с бобрами в Беларуси довольно интересная. Из-за бесконечных войн в 20-е годы ХХ века бобры (как и многие другие виды животных) практически исчезли. Ученый Анатолий Федюшин отправился в экспедицию и нашел чуть ли не последнюю оставшуюся популяцию бобров в Беларуси.

На месте находки была организована природная охранная зона, которая впоследствии стала Березинским заповедником. Здесь речных бобров разводили и потом расселяли по всему Советскому союзу.

— Березинский заповедник стал первой природоохранной территорией в Беларуси, не считая Беловежской пущи, которая была охотничьими угодьями со времён великих князей литовских. Но официально на территории БССР это была первая природоохранная территория, которая появилась благодаря бобрам.