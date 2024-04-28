Российских пропагандистов охватил приступ бешенства 2 28.04.2024, 9:48

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Почему молчит Кремль?

Новый пакет военной помощи от США вскоре поступит в Украину, что не на шутку испугало российскую пропаганду. Пропагандисты бурно комментируют эту новость, а единственным, кто пока воздержался от заявлений, является российский диктатор Владимир Путин.

Руководитель Кремля вложил чрезвычайно много средств, чтобы повлиять на общественное мнение американцев.

Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что Путин долго «обрабатывал» конгрессменов, чиновников, но его стратегия не сработала.

Почему молчит Путин

Российские власти сделали ставку на Дональда Трампа и республиканцев, надеясь, что они заблокируют помощь Украине, но ничего не вышло. Поэтому вполне понятно, что сейчас Путин разочарован, ведь потратил очень много денег на то, что не сработало.

«Российские пропагандисты живут в мире постправды, который требует, чтобы человек сегодня не помнил о том, что говорил вчера. Когда-то Йозеф Геббельс учил, что на 20% лжи должно быть 80% правды. Но у них 100% – это ложь», – заметил Яковенко.

Так можно объяснить заявления окупантов, которые менялись от «Киев за 3 дня» до «мы знали, что Америка предоставит помощь». Никто даже не вспоминает о скором взятии столицы, все говорят, что якобы готовились к долгой войне.

Заявления пропагандистов разнятся

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация на поле боя якобы «однозначна», поэтому волновались из-за пакета помощи не стоит. Но пропагандист Владимир Соловьев впал в истерику и начал угрожать ядерным ударом по Западу.

«Такие угрозы – это единственное, что может противопоставить Россия. Был Черноморский флот, а теперь его нет. Были истребители, а теперь нет. Российская авиация постепенно куда-то исчезает. Война переходит на территорию агрессора», – подчеркнул Яковенко.

Все это серьезные проблемы, а если добавить к этому помощь от США и Европы, решительные заявления западных лидеров, то ситуация для окупантов выглядит довольно плохой. Мир наконец-то понял, что Россия представляет угрозу для всей цивилизации.

«Пока США не оказывали помощь, то понятно, что преимущество на поле боя было за россиянами, они действительно продвинулись вперед. Но в условиях выравнивания сил все это остановится. Единственное на что можно надеяться – это ядерный шантаж», – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Этим сейчас и занимаются пропагандисты практически круглые сутки. Они понимают, что ядерное оружие – последний аргумент, которым еще можно кого-то испугать. Все остальное уже не дает эффекта.

«Но последние заявления Эммануэля Макрона свидетельствуют о том, что «красные линии» у головах западных лидеров начинают стираться. Это очень важный процесс, потому что постепенно ядерный шантаж перестает работать, а это единственное оружие, которое еще оставалось у Путина», – подытожил Игорь Яковенко.