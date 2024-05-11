El Mundo: Украина создает сеть подземных военных заводов 3 11.05.2024, 11:33

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Объекты имеют высший уровень секретности.

В Украине идет активная перезагрузка военно-промышленного комплекса. Спустя два года полномасштабной российской агрессии Украина не только успешно обороняется, но и занимается перезагрузкой своей оборонной промышленности. Идет активное строительство военных предприятий.

Об этом пишет влиятельное издание El Mundo.

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины так активно набирает обороты, что в скором времени превратится в центр производства вооружений для всего Запада.

Наращивание оборонной промышленности в условиях войны имеет свои особенности. Некоторые предприятия тщательно замаскированы, некоторые вообще строятся под землей, чтобы сделать их недостижимыми для российских ракетных атак.

Эти объекты имеют высший уровень секретности, все причастные проходят очень тщательные проверки насчет возможных связей со страной-агрессором.

Издание уверяет, что курирует строительство сети оборонных предприятий Александр Камышин - украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Главная цель Киева - избавиться от зависимости от военных поставок с Запада. Недавняя полугодовая пауза в военных поставках из Америки, которая сказалась на положении ВСУ на фронте, продемонстрировала, насколько важно для Украины иметь собственный мощный ВПК.

С 2023 года объемы производства вооружения в Украине выросли более чем в три раза. Особенно активно украинцы строят беспилотники, которые играют все большую роль на поле боя.

Однако только дронами украинский ВПК не ограничивается. Среди самых известных украинских вооружений ракеты «Нептун», противотанковые «Стугны», а также бронетранспортеры «Козак».