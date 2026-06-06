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Репетитор дала простую задачку в соцсетях, и вызвала дискуссию

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  • 6.06.2026, 19:42
  • 2,262
Репетитор дала простую задачку в соцсетях, и вызвала дискуссию
Фото: magnific

Сколько вышло у вас?

На первый взгляд это задание выглядит слишком простым, чтобы в нём можно было ошибиться. Обычный пример из начальной школы — ничего сложного. Именно так и подумали родители, когда увидели эту задачку в соцсетях.

Но в комментариях быстро начался спор. Ответы разошлись, и многие были уверены в своей правоте. При этом цифры у людей получались разными, отмечает «Вокруг света».

Такие ситуации возникают не из-за незнания, а из-за невнимательности и привычки считать «на автомате». Мозг стремится упростить задачу и часто объединяет числа так, как кажется удобнее. В результате нарушается порядок действий, и ответ получается неверным.

Попробуйте решить пример без спешки и посмотрите, какой результат получится у вас. Свое решение напишите в комментариях.

Написать комментарий 6

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