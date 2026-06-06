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Появилось несколько изменений, которые касаются авторынка

  • 6.06.2026, 19:50
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Появилось несколько изменений, которые касаются авторынка

Белорусам на заметку.

Появилось несколько изменений, которые касаются авторынка. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

Белорусская ассоциация развития электротранспорта (БЭТА) запустила портал с «одним окном» для действующих и будущих владельцев электромобилей, сообщили БелТА в ассоциации.

Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным автомобилем. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций и других вопросов.

Изменение по ремонту по «автогражданке»

Белoрусское бюро по транспортному страхованию установило среднеарифметическую стоимость одного нормо-часа работ по восстановлению транспорта для обязательного страхования гражданской ответственности.

Эта стоимость определена для всех типов ремонтно-восстановительных работ, но зависит от категории транспорта и некоторых других условий. Изменение вступает в силу с 1 июля этого года.

Новшество по правам

Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, сообщает правительство нашей страны. Как ожидается, при обмене прав гражданам одной страны не придется сдавать экзамены в другой.

Освобождение от утильсбора

В Беларуси приняли указ № 180 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Документ освобождает от утильсбора в 2026 году ввозимые в нашу страну новые грузовые автомобили экологического класса 5 и выше, прицепы и полуприцепы. Новые — это не старше трех лет с даты выпуска.

Льгота адресована не всему бизнесу на колесах. Она заточена прежде всего под международных автоперевозчиков, которым надо обновлять тяжелый парк и как-то выживать на внешних направлениях.

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