Путин теряет Кавказ 1 6.06.2026, 19:57

1,304

Почему выборы в Армении важны для мира.

В воскресенье, 7 июня, в Армении пройдут парламентские выборы — и ставки очень высоки. С 2022 года страна под руководством действующего премьер-министра Никола Пашиняна взяла курс на осторожное дистанцирование от России.

Вместо этого Ереван решил двигаться в сторону сотрудничества с Европейским Союзом, а также США. Детальнее рассказывает «Телеграф».

Для Украины выборы в Армении важны прежде всего потому, что они определяют дальнейшую роль России в Южном Кавказе — регионе, который остается одним из ключевых элементов ее постсоветской сферы влияния. После войны в Нагорном Карабахе и постепенного ослабления российских позиций Армения начала менять внешнюю политику в поисках поддержки Запада.

Если эта тенденция закрепится, это будет означать дальнейшее вытеснение россиян из региона и сокращение их возможностей влиять на ситуацию безопасности вне прямой войны против Украины. Чем слабее страна-агрессор — тем лучше.

«Поле битвы»

В Вашингтоне откровенно говорят о том, что россияне «не очень довольны» политикой правительства Пашиняна — и есть доказательства, что они хотели бы проигрыша его партии.

Например, российский диктатор Путин публично угрожал Армении «сценарием Украины» из-за ее евроинтеграционных намерений. Мол, «кризис в Украине» тоже якобы начался из-за желания Киева присоединиться к западному блоку.

Следует принять во внимание, что в Армении официально принят закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Один из дипломатов в Брюсселе отмечает, что официальная заявка со стороны Еревана — «только вопрос времени». На сегодняшний день в активной работе безвизовый режим, который позволит армянским гражданам свободно путешествовать по Европе.

В начале мая в столице государства состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения-ЕС. Ереван радушно принял всех лидеров свободного мира, включая президента Украины Владимира Зеленского.

В российском МИД увидели в этом попытки Европы «втянуть Армению в антироссийскую орбиту». В ответ Москва развязала против армян настоящую торговую войну – ввела запрет на ввоз из страны некоторых видов цветов, овощей, фруктов, минеральной воды и других товаров. Прекрасно понимая, что это сильно ударит по экономике страны, которая в значительной степени зависит от экспорта на российский рынок.

Более того, РФ пригрозила приостановить или даже аннулировать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван и дальше будет преследовать идею вступления в ЕС.

- Недавние угрозы со стороны России — когда буквально перед выборами вводятся запреты на торговлю — это очень дешевые попытки запугать людей и заставить их голосовать против Пашиняна. Я не думаю, что это сработает так, как задумано. Наоборот, люди реагируют противоположно — они мобилизуются против РФ из-за таких действий, — отметила во время мероприятия в Chatham House Сона Айвазян, исполнительный директор Transparency International Армения.

Что важно: в ЕС не дали заднюю и открыто выступили в поддержку армянского правительства и народа. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала для страны немедленную финансовую помощь на сумму более 50 миллионов евро.

- Москва использует экономические отношения как оружие для политического давления. Мы очень хорошо знаем этот подход. Вот почему Европа твердо поддерживает Армению. Мы готовим пакет поддержки ЕС, — сообщила фон дер Ляен 4 июня.

Она также объявила об упрощении экспорта в Европу некоторых армянских товаров, в первую очередь сельскохозяйственной продукции. По словам чиновницы, Армения имеет потенциал стать стратегическим узлом, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию. Россия явно не заинтересована в таком развитии событий и стремится сохранить свое влияние на страну.

- Армения — это еще одно поле битвы. Те пустоты, где нет ЕС, очень быстро заполняет Россия, — описывает один из европейских чиновников.

Люди не хотят слышать о РФ

Социологические опросы говорят о том, что во главе предвыборных симпатий находится провластная партия Пашиняна "Гражданский договор". За нее готово проголосовать около 32% респондентов.

Оппозиционный лагерь представлен тремя основными силами.

Около 7% избирателей поддерживают блок "Сильная Армения", который возглавляет российский миллиардер армянского происхождения Самвел Карапетян. В настоящее время он находится под домашним арестом по обвинениям в подстрекательстве к насильственному захвату власти.

Приблизительно 4% избирателей готовы проголосовать за политическое объединение "Альянс Армения" во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном, которого считают близким к российскому диктатору Владимиру Путину.

Еще около 2% поддержки имеет партия "Процветающая Армения", основанная бизнесменом Гагиком Царукяном. Политсила является официальным партнером "Единой России".

Примечательно, что 61% опрошенных граждан считают, что страна сейчас движется по правильному пути. 27% респондентов больше всех политиков доверяют действующему премьеру. Не так много, но это самый высокий показатель среди всех политдеятелей.

35% опрошенных считают РФ главным политическим партнером Армении, и 34% — Европейский Союз. Наиболее угрожающими государствами армяне называют Азербайджан, Турцию и Россию.

- Армянское общество прошло через процесс переосмысления отношений с Россией. Оно пришло к выводу, что это никогда не был союз равных, а скорее неоколониальная зависимость. И Россия не готова воспринимать Армению как равноправного партнера.

Значительная часть этого движения на Запад является реакцией на действия самой Москвы — будь то ее неспособность или нежелание помочь Армении во время войны с Азербайджаном, агрессивная риторика или попытки использовать экономику как инструмент давления, — сказал во время онлайн-дискуссии по теме выборов Микаэль Золян — бывший член парламента Армении.

Он обращает внимание на беспрецедентные угрозы со стороны России:

- Эту риторику можно сравнить разве что с той, которую мы наблюдали со стороны Москвы в отношении Украины накануне полномасштабного вторжения, а возможно — и в отношении Молдовы в контексте её выборов. До последнего времени отношения Армении и России были напряженными, но российские официальные лица, по крайней мере, не использовали такую лексику.

Золян говорит, что некоторые российские пропагандисты даже говорят о необходимости "специальной военной операции" в Армении.

- Это сложно представить. Другие комментаторы предлагают перекрыть поставки природного газа, что выглядит более реалистично, но все же не думаю, что Россия сейчас предпримет такие шаги.

Я ожидаю, что после выборов, особенно если Пашинян одержит уверенную победу, Москва попытается вернуться к более нормальному формату отношений. Впрочем, ее решения становятся все менее предсказуемыми и иррациональными, поэтому сказать точно сложно, — сказал бывший депутат.

Маршрут Трампа

Хотя партия Пашиняна формально сохраняет статус лидера, ей может не хватить голосов для самостоятельного формирования правительства. Это может привести к нестабильности парламента и преградам в принятии ключевых решений. В частности, связанных с договоренностями с Азербайджаном и США.

Для справки: 9 августа 2025 года при посредничестве США Ереван и Баку подписали мирное соглашение. Осторожным попыткам мира предшествовала Вторая карабахская война 2020 года и последующая военная операция Азербайджана в 2023 году, когда Баку возобновил полный контроль над Нагорным Карабахом.

Соглашение предусматривает взаимное признание границ, нормализацию отношений и открытие транспортных путей, ключевым из которых должен стать так называемый "Маршрут Трампа" (TRIPP) — транзитный коридор вдоль границы с Ираном. Управление им может быть передано американской компании, что фактически меняет баланс сил в регионе, уменьшая влияние России и открывая новый торговый коридор между Каспием, Турцией и Европой в обход Москвы и Тегерана.

К слову, президент США выразил "полную поддержку" премьер-министру Пашиняну накануне 7 июня. В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп назвал Пашиняна "большим другом и лидером", отметив, что он "делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной".

- Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа… С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на высоты, которых они никогда не достигали.

Сделаем Армению снова великой! — написал американский лидер.

- Чем слабее будет правительство Пашиняна в случае избрания, тем сильнее будет российское влияние. Чем сильнее будет пророссийская оппозиция, тем конфликтнее будут отношения между Арменией и Азербайджаном.

Потому что сейчас очень сложно получить много голосов, просто заявляя, что Россия это наш союзник. Люди в значительной степени разочарованы и не хотят слышать о ней, — говорит Микаэль Золян.

За выборами будут внимательно следить национальные и международные наблюдатели, в частности, миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. К ней присоединится делегация депутатов Европейского парламента.

- Программа-минимум для Москвы — фрагментация будущего парламента и лишение проевропейской партии "Гражданский договор" возможности единолично принимать внешнеполитические решения и решения по безопасности, — утверждает Служба внешней разведки Украины.

По ее информации, Кремль вкладывается в масштабное медийное продвижение оппозиционных сил и дискредитацию Никола Пашиняна через российские и пророссийские ресурсы.

Армянская диаспора – одна из самых многочисленных в мире по сравнению с населением самой страны. Приблизительно 7–8 миллионов армян живут за пределами родины, в то время как население самой страны — около 3 миллионов.

- Прорабатывается возможность организованной отправки в Армению граждан армянского происхождения, проживающих в РФ, для участия в голосовании. Потенциальный масштаб сделки оценивается в 100 тыс. "дополнительных" избирателей, стоимость – около 50 млн долларов США, — выяснили украинские разведчики. Что интересно, в Ереване пообещали отправить на военное собрание всех прибывших на голосование с российской территории.

Таким образом, хотя Армения голосует за свое будущее, последствия этого выбора могут выйти далеко за пределы страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com