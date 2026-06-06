«Два престарелых союзника совсем уже порвали связи с реальностью» 2 Телеграм-канал «Письма к дочери»

6.06.2026, 15:12

Голый дед еще ничего — гораздо хуже, когда голый дед еще и неадекватный.

Два престарелых союзника совсем уже порвали связи с реальностью. Один в Украине наступает каждый день по всем направлениям. У другого невидимые врачи просят, чтобы вернуться, а он им доверяет только посуду помыть.

Я не имею в виду, что деды в это на самом деле верят. Я все-таки надеюсь, что они врут. Чтобы поверить в эти слова, надо вознестись в такие астральные эмпиреи, из которых земли уже вообще не видно.

Но надо очень далеко оторваться от реальности, чтобы поверить, что кто-то может поверить в это вранье. Я, конечно, понимаю, что деды как могут, так у Геббельса и учатся.

Но они совершенно неправильно поняли принцип обратимости правды. Смысл чудовищной лжи в том, чтобы убедить целевую аудиторию, а не в том, чтобы эта аудитория крутила пальцем у виска.

Поэтому не надо рассказывать, что у тебя есть ПВО, а у Украины нету, на фоне своего подгоревшего порта. Особенно людям, которые собственными глазами видели, как этот порт горит.

Особенно на следующий день после того, как он подгорел. Когда ты так делаешь, то даже те, кому по должности положено во все верить, крепко удивляются.

И про то, что, например, бензин у тебя есть на всех заправках, сейчас тоже лучше помолчать. И хвастаться распашонкой за три копейки ребенку, которого ты обещал взять на полное содержание, тоже лучше не надо.

Сейчас в принципе такое время, когда дедам молчать надо чаще, а говорить реже. А лучше в принципе никогда. Или только в специально отведенных местах со специально отобранными людьми.

Но деды же так не могут. Деды же верят, что им харизму девать некуда. Что у них этой харизмы завались. Дай Бог каждому. Им телевизор про это объясняет каждый день. У себя в телевизоре деды еще ого-го.

Поэтому деды верят, что им надо просто выйти к народу и они сразу все исправят. В смысле — исправят народ. Он, правда, почему-то ни разу не исправляется. После каждого выхода становится только хуже.

Но деды-то об этом не в курсе. Дедам их телевизор про такое не рассказывает. Потому что телевизор так устроен, чтобы своих дедов ничем не расстраивать. Они сами его таким сделали.

А свидетелям стабильности любого начальственного звена расстраивать свое начальство тем более себе дороже. Оно им надо? И если два деда хотят верить в свою харизму, то это их личная проблема. Начальственные свидетели стабильности просто рядом постоят пока оно все не кончится.

И этот разрыв с реальностью гораздо хуже для любой стабильности, чем украинские дроны. Поэтому, когда президент Зеленский пишет Путину открытое письмо, он же не Путину его пишет.

Он пишет всем остальным, чтобы разрыв с реальностью был заметнее. Голый дед еще ничего. Гораздо хуже, когда голый дед еще и неадекватный.

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