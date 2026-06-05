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Это не письмо, это ультиматум

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  • Андрей Волна
  • 5.06.2026, 14:02
  • 2,084
Это не письмо, это ультиматум
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Окружение Путина заставили задуматься.

26 лет Путин у власти. И из них ПОЛОВИНУ этого срока Россия ВОЮЕТ С УКРАИНОЙ.

Открытое письмо Зеленского Путину. Письмо с предложением встречи.

Но приведет ли прочтение (если прочитает) этого письма к встрече и миру? Хотелось бы.

Мне кажется, что цели здесь у Зеленского шире. Нет, если получится, то получится. И это было бы здорово. Сбережение украинцев и Украины – это главная задача для президента подвергшейся агрессии страны.

Мне кажется, что одна из целей – это попытка расшевелить тех, кто возле путина, тех из них, кто сохранил остатки здравомыслия и капельку смелости (специально не употребляю определение «элита»; эти гов…ки давно не элита, но они влияют).

Мне кажется, что в дополнение ПИСЬМО – ЭТО СКРЫТЫЙ УЛЬТИМАТУМ, ультиматум, написанный достаточно мягким, дипломатическим языком.

Ультиматум не Путину. Ультиматум его окружению. Ультиматум россиянам, в конце концов.

Надавите на него, – ИНАЧЕ ДАЛЬШЕ ДЛЯ ВАС БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ!

Мне кажется, что именно это говорит президент Украины.

Впрочем, выводы делайте сами.

Андрей Волна, «Фейсбук».

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