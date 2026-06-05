Это не письмо, это ультиматум

Это не письмо, это ультиматум1
- Андрей Волна
- 5.06.2026, 14:02
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Окружение Путина заставили задуматься.
26 лет Путин у власти. И из них ПОЛОВИНУ этого срока Россия ВОЮЕТ С УКРАИНОЙ.
Открытое письмо Зеленского Путину. Письмо с предложением встречи.
Но приведет ли прочтение (если прочитает) этого письма к встрече и миру? Хотелось бы.
Мне кажется, что цели здесь у Зеленского шире. Нет, если получится, то получится. И это было бы здорово. Сбережение украинцев и Украины – это главная задача для президента подвергшейся агрессии страны.
Мне кажется, что одна из целей – это попытка расшевелить тех, кто возле путина, тех из них, кто сохранил остатки здравомыслия и капельку смелости (специально не употребляю определение «элита»; эти гов…ки давно не элита, но они влияют).
Мне кажется, что в дополнение ПИСЬМО – ЭТО СКРЫТЫЙ УЛЬТИМАТУМ, ультиматум, написанный достаточно мягким, дипломатическим языком.
Ультиматум не Путину. Ультиматум его окружению. Ультиматум россиянам, в конце концов.
Надавите на него, – ИНАЧЕ ДАЛЬШЕ ДЛЯ ВАС БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ!
Мне кажется, что именно это говорит президент Украины.
Впрочем, выводы делайте сами.
Андрей Волна, «Фейсбук».