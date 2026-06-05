Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину 5.06.2026, 7:49

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США сделал публичное заявление.

Во время встречи в Белом доме с журналистами президент США Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо лидера Украины Владимира Зеленского к диктатору РФ Путину. Президент США считает, что сторонам надо пойти на компромисс.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на (трансляцию https://www.whitehouse.gov/) из Белого дома.

Журналисты спросили у Трампа: как он относится к идее встречи двух лидеров? Пресса намекнула, что такое решение Зеленского может быть вызвано тем, что США сейчас заняты войной в Иране.

Трамп ответил, что это очень хорошая идея. Он назвал обоих руководителей государств «хорошими людьми, которые должны пойти на компромиссы, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек».

«Я думаю, что это было бы замечательно, если они встретятся», - сказал президент США.

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