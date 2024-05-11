ISW: Армия РФ находится в 30 км от Харькова, но есть важный нюанс 1 11.05.2024, 11:02

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Оккупанты не создали стратегического резерва для наступления на город.

Российские войска располагается на расстоянии 30 километров от Харькова, но ВС РФ будет трудно захватить город, поскольку они не создали «стратегического резерва» для этой цели. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 10 мая 2024 года.

«Сейчас российские войска находятся примерно в 30 километрах от окраин Харькова, и продвижение российских войск на расстояние до 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам вести рутинный нецелевой огонь по Харькову из ствольной артиллерии», — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что наступление ВС РФ в Харьковской области нужно россиянам для достижения стратегического эффекта — отвлечения украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на востоке Украины.

По оценкам ISW, российским войскам, скорее всего, будет трудно захватить город Харьков, если они будут иметь целью это сделать.

«Российские войска ранее продемонстрировали неспособность проводить широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно, и российские военные, похоже, не создали «стратегического резерва» в таком масштабе, который был бы способен поддержать две или более широкомасштабных наступательных операций в ближайшем будущем. Поэтому широкомасштабная попытка России захватить Харьков, вероятно, потребует от российских войск деприоритизации других критически важных участков фронта и передислокации значительного количества сил в район международной границы, на что российские войска вряд ли пойдут, учитывая давнюю цель российских военных — захватить остальную территорию Луганской и Донецкой областей», — отметили в отчете.

По оценкам ISW, российские войска продвинулись в направлении Волчанска, однако не имеют соответствующих доказательств, чтобы оценить приблизительную линию фронта в непосредственной близости. В то же время геолокационные кадры подтверждают, что российские войска захватили Пыльную.

«ISW с высокой долей уверенности оценивает, опираясь на достоверную украинскую отчетность и преобладающее количество доказательств, что российские войска захватили Стрелечье, Красное и Борисовку, но пока не видела геолокационного подтверждения этой оценки», — подчеркнули аналитики.

Напомним, утром 10 мая попытку наступления в Харьковской области подтвердили в Минобороны Украины. В министерстве заявили, что попытка прорыва началась в 5:00 утра, но успехом не увенчалась. На место боев бросили резервные подразделения.