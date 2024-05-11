Сколько стоит шашлык в магазинах Минска в начале длинных выходных? 11.05.2024, 11:26

Стало известно, где лучше закупаться для отдыха на природе.

Сезон шашлыка открыт, стартуют и самые длинные выходные этого мая. Накануне вечером журналисты onliner.by заглянули в три крупные торговые сети — посмотреть, что там есть из ассортимента для уютного вечера у костра. Рассказываем, во сколько сейчас обойдется килограмм готового замаринованного шашлыка.

«Гиппо» в торговом центре Galleria Minsk

Наша первая локация — супермаркет в центре. На кассах тут очереди, но в отделе мясных полуфабрикатов покупателей намного меньше. На полке с будущими шашлыками заметны пробелы — возможно, люди уже закупились заранее. Например, в продаже нет шашлыка из куриного филе (хотя на сайте магазина такой есть) в чесноке и травах по 17,99 рубля за кило. Здесь же из курицы только крылышки в маринаде — они по 12,69 за килограмм.

По ценам так:

Шашлык из свинины «Дачный»: средние куски мяса и лук крупной нарезки в томатном соусе — 17,69 рубля за килограмм.

Шашлык из шейной части свинины: оба в майонезе, в одном из них лук, в другом лук в компании лимона — 21,69 и 23,99 рубля за килограмм соответственно.

Пока присматриваемся к свинине, на прилавок выставляют поддончик с замаринованным бедром цыпленка по 13,99 рубля за кило.

Еще одно наблюдение: привычных ведерок с мясом в маринаде тут нет. Среди упаковок стейков и бедрышек, замаринованных для духовки, одиноко лежит медовый шашлык из индейки. Лоточек весит 600 граммов. Меда, кстати, в составе нет. Сканер ценников пикает и выдает цифру 17,84.

Переходим в отдел с товарами для барбекю. Решетки стоят от 37,99 до 42,99 рубля. На нижней полке есть и более дорогие варианты — с высокими бортиками, куда точно поместится мясо на большую компанию. Цена вопроса — 53—67 рублей.

Бутылки жидкости для розжига продают по 3—8 рублей. К ним идут брикеты для розжига, на ценниках — от 5,39 до 15,42 — это за древесные роллы, которые подойдут и в мангал, и в камин, и в печь.

Внизу стеллажа притаились шампуры. Продаются они поштучно, есть двух видов: угловые и прямые. Если купить первые, то штука будет в пределах 1,50 рубля. Плоские дороже — от 2,00 до 3,50.

Цены на пластиковую посуду расположились в диапазоне от 1,63 до 4,70 рубля.

«Евроопт» в торговом центре Palazzo

Первая же находка — тот самый шашлык в ведерках, правда, все они выглядят одинаково. Кажется, что это один и тот же вид, но на самом деле под однотипными крышками прячется мясо в разных маринадах. Так что перед покупкой лучше взглянуть на этикетки.

Составы на них напечатаны длинные. Взгляд цепляется за такие ингредиенты: свинина, лук, кетчуп, томатная паста, сахар, уксус, крахмал. В разных видах свинина различается: есть шейная часть, есть тазобедренная. Например, в маленьком ведерке на 800 граммов свинина для отбивных. Мини-ведерко обойдется примерно в 15 рублей (17,19 рубля за килограмм).

Мясо «утоплено» в соус, заметны кольца лука, сквозь пластик можно рассмотреть структуру мяса.

«Честно говоря, майонеза столько…» — «Может, проще купить и замариновать?» — подслушиваем диалог молодой пары, которая спустя несколько минут все же вернется за ведерком шашлыка.

Рядом в холодильнике лежит и шашлык в вакуумной упаковке, в соусе заметны хлопья зелени. Такие пачки стоят от 14 до 18 рублей в зависимости от веса.

В мясном отделе то и дело появляются покупатели, но барбекю планируют не все. На развес тут продаются пять видов шашлыка, не считая бедрышек и других вариантов замаринованного мяса. Заметно, что лотки со свининой в майонезе и с курицей в цитрусовом соусе вычерпаны, а один из вариантов курицы в майонезе, наоборот, выглядит заветрившимся.

Цены такие:

Свинина в майонезе — 11,99 рубля.

Шашлык из свинины «Знатный» — 13,99 рубля.

Шашлык из филе птицы — 13,99 рубля.

Шашлык из филе птицы в цитрусовом соусе — 16,99 рубля.

Шашлык из птицы в горчичном соусе — 9,99 рубля.

Что насчет товаров, без которых шашлык приготовить трудно? На небольшой полке шампуры и решетки для гриля соседствуют с крышками для закаток. На выбор есть пять вариантов решеток по цене от 19,90 до 37,99 рубля. Есть даже решетка с антипригарным покрытием.

Отдельно выложен уголь — пакеты расфасованы по 7 килограммов, один такой стоит 14,99 рубля.

Одноразовую посуду замечаем не сразу, набор обойдется в 2—4 рубля. Например, есть одинаковые по цене комплекты на шесть человек: в левом — тарелки, вилки, стаканы и даже салфетки, в правом — тарелки.

Супермаркет в торговом центре Green City

Направляемся в отдел кулинарии смотреть на полуфабрикаты, которые сберегут время. Кило готового к дыму и огню мяса обойдется тут в 14—28 рублей.

Шашлык из филе птицы — 13,98 рубля.

Шашлык «Дачный» из свиной тазобедренной части — от 14,99 рубля.

Шашлык «Вкусный» из свиной филейной части — 19,99 рубля.

Шашлык для барбекю из свиной шейной части — 27,99 рубля.

Рядом с мясным ассортиментом, кстати, есть замаринованные овощи — ими можно дополнить мясное барбекю или сделать только вегетарианское.

Если вы закупаетесь для шашлыков с нуля, то в этом магазине еще можно потратить 14 рублей на шампуры в наборе, 45,99 на большую решетку для гриля и прихватить пластины для розжига за 2 рубля.

Отдельными высокими стопками лежат дрова и угли — последние обойдутся в 8,39 рубля за трехкилограммовую упаковку.

И финальный аккорд — кетчуп. Если в кармане есть от 2 до 5 рублей, то на пачку хватит во всех этих магазинах. Мы выбрали два томатных кетчупа и нашли их на каждой точке.

Сильно ли подорожал шашлык за год? В прошлом году на майские мы купили килограмм магазинного шашлыка из филе за 11,99 рубля, из свинины — за 14,99. В этом году самые низкие из замеченных цен — 10 рублей за полуфабрикат из куриного филе и 12 — из свинины. Но при составлении бюджета пикника лучше отталкиваться от таких цифр: от 14 рублей за кило шашлыка из куриного филе, от 18 — из свинины.