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Боксер Дмитрий Асанов праздновал свою очередную победу в традиционном белорусском костюме

  • 8.06.2026, 18:48
Боксер Дмитрий Асанов праздновал свою очередную победу в традиционном белорусском костюме
Фото: Дмитрий Асанов

Видеофакт.

Боксер Дмитрий Асанов праздновал свою очередную победу в традиционном белорусском костюме. На интервью после боя он объяснил свой выбор, пишет «Трибуна».

«Да, это национальный белорусский костюм. Я представляю свою страну. Я оттуда. Моя семья живет там. Я люблю эту страну!», — ответил боксер на вопрос журналистов, что это на нем за одежда и что он хотел этим показать, надев ее.

5 июня в бою за титул интерконтинентального чемпиона IBF и континентального чемпиона Америки WBC в канадском Монреале Дмитрий Асанов нокаутировал венесуэльца Роджера Гутьерреса. Противник отказался продолжать бой в шестом раунде. Это была 13‑я победа белоруса в профессиональном боксе.

Дмитрий Асанов — один из самых успешных белорусских боксеров современности.

Родился в 1996 году в Молодечно, спортом занимается с детства, его первым тренером был отец. В любительской карьере Асанов выиграл серебро Европейских игр, бронзу чемпионата мира и становился чемпионом Европы.

С 2022 года выступает в профессиональном боксе и до сегодняшнего дня непобедим.

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