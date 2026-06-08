«ВСУ могут взять под контроль Крымский мост» 8.06.2026, 15:17

2,064

Александр Коваленко

Киев включает для полуострова «херсонский сценарий»?

ВСУ планомерно обрезают логистику российских оккупантов в Крыму. После удара по мосту в районе Чонгара был закрыт пункт пропуска «Джанкой», а сегодня на полуострове остановили движение пассажирских поездов.

Что сейчас можно сказать о российской логистике в оккупированный Крым? Насколько успешно ВСУ обрезают пути снабжения оккупантов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Сейчас происходит процесс уничтожения логистики российской группировки на материковом юге Украины, в Запорожской и Херсонской областях. Между собой эти области связаны сухопутными коридорами М-14, М-17, М-18, М-47, М-57 и другими.

Но тут очень важно и то, что Крым играет роль логистического хаба, транзитного узла в Херсонскую и Запорожскую области через Чонгар и Армянск. Соответственно, если мы говорим о поставленной задаче полностью обрезать логистику российской южной группировки, а это группа войск «Днепр», часть подразделений группы войск «Центр» и другие, то речь идет в том числе и про изоляцию Крыма как логистического узла.

Поэтому выполняется комплексная задача: на материковой части перерезается сухопутная логистика, а Крым параллельно изолируется, чтобы из него ничего не въезжало и ничего не выезжало. Эта системная работа сейчас и ведется.

— Крымский мост остается ключевой артерией снабжения российской группировки. Насколько вероятна новая операция ВСУ против него?

— Думаю, что пока речь о какой-то ударной операции с нанесением удара по Керченскому мосту не идет. Но можем ли мы дистанционно взять его под контроль, как трассу М-14 на юге Донецкой и Запорожской областей, в направлении Мариуполя и Бердянска? Думаю, да.

Такая возможность есть, поскольку дроны, которые мы используем, например, для контроля логистики на материковой части Украины, Hornet, RAV2X, «Булава», имеют дальность полета 150–200 километров. Кажется, что Керченский мост находится дальше, но это уже не является секретом или какой-то военной тайной. Часть расстояния мы можем преодолевать с помощью аэростата.

Устанавливая дрон на аэростат, мы сохраняем энергоресурс самого дрона. Фактически за счет аэростата можно преодолевать более 50 километров. По сути, аэростаты даже в какой-то степени могут сбрасывать дроны буквально над Керченским мостом, и они уже начинают патрулирование этой дороги, как железнодорожного участка, так и автомобильного.

Будет аналогичная ситуация, как и с трассой М-14 на участке Мариуполь — Бердянск. Разница только в том, что на трассе Мариуполь — Бердянск у водителя есть хотя бы какой-то маневр влево-вправо, а вот на Керченском мосту маневра нет. Прыгаешь либо в Азовское море, либо в Черное. Поэтому это значительно усложняет маневрирование для противника и, наоборот, облегчает ВСУ нанесение ударов по цели.

Поэтому я думаю, что, скорее, это будет именно такого характера контроль Керченского моста. Не ракетный или дроновый удар, а контроль с воздуха.

— Может ли полная остановка логистики в Крым, а также в Запорожской и Херсонской областях привести к ситуации 2022 года на правобережье Херсонщины, когда российские оккупанты были вынуждены бежать, бросая позиции?

— Пока рано об этом говорить, но в принципе это реально. Причем это может начаться не столько с Запорожской области, сколько, скорее всего, с Херсонской. Она более уязвима в вопросе обеспечения.

Запорожская область также уязвима, но там, к сожалению, есть общая административная граница с Донецкой областью, и там рокады все-таки работают. Да, мы их контролируем, да, мы туда летаем, но эти рокады идут в сторону Российской Федерации, и есть приток грузов как минимум через Донецкую область. Грузопоток есть.

А Херсонская область полностью изолирована. Она упирается либо в Черное море, либо в Крым, Армянск. Через Армянск идет дорога, которая также может быть уничтожена и отрезана. Либо она упирается в Запорожскую область.

При этом значительная часть западной административной границы Запорожской области — это уже логистический локдаун, восточная более-менее работает. Поэтому Херсонщина более уязвима.

Такой сценарий вполне возможен, я его абсолютно не исключаю. Но, опять-таки, об этом пока рано говорить. Должны быть созданы соответствующие условия. А условия — это масштабирование логистического локдауна на каждом из секторов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com