В Крыму остановили движение всех пассажирских поездов

В Крыму остановили движение всех пассажирских поездов6
- 8.06.2026, 9:40
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После атаки дронов.
Во временно оккупированном Крыму приостановили движение всех пассажирских поездов. Причиной стал удар дрона по локомотиву пассажирского поезда Москва – Симферополь.
Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ударил по тепловозу. По предварительным данным, машинист был ранен, а его помощник погиб. Среди пассажиров пострадавших нет.
По данным тг-канала «Крымский ветер», поезд был атакован в поселке Октябрьское.
В настоящее время движение поездов приостановлено, пассажиров доставляют на автобусах.
Напомним, ночью в Новороссийске сообщали о более 50 ударах дронов, возник пожар на территории нефтебазы «Грушовая». Это одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Согласно открытым данным, площадь промышленной площадки – около 212–213 га. На территории размещены десятки резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общим объемом свыше 1,2 млн м³.