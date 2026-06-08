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Дом Андрея Макаревича попал под ракетный обстрел

  • 8.06.2026, 14:45
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Дом Андрея Макаревича попал под ракетный обстрел
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн
Фото: facebook.com/makarevichav

Обломки иранской ракеты упали на дом и участок российского музыканта.

Израильский дом музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича попал под ракетный обстрел. Об этом сообщила супруга артиста Эйнат Кляйн в социальных сетях.

Обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего Макаревича и 42-летней Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбито, сад засыпан кусками металла.

Кляйн отметила, что никто не пострадал — обстрел застал семью по пути из гостей домой, пришлось лечь на землю и ждать окончания тревоги.

«В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — написала женщина.

Вечером 7 июня Иран дважды после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля выпустил ракеты по Израилю.

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