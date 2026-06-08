Алесь Беляцкий встретился с главой МИД Польши Радославом Сикорским 8.06.2026, 18:58

Фото: МИД Польши

Встреча прошла в Варшаве.

8 июня белорусский правозащитник, бывший политзаключенный и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий встретился в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Как сообщает пресс-служба польского Министерства иностранных дел, на встрече обсуждалась деятельность правозащитного центра «Вясна», основателем которого является Беляцкий.

Сикорский приветствовал недавнюю регистрацию в Польше Фонда Алеся Беляцкого, который будет заниматься защитой и продвижением прав человека. Также он поблагодарил правозащитника за участие в Форуме Костюшко, который прошел неделю назад в Гданьске в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Польши и Европейским центром солидарности.

«Мы в Польше впечатлены вашей несгибаемой позицией и скромностью, а прежде всего глубоко благодарны за последовательность в борьбе за права человека. Мы с признанием замечаем вашу независимость и сосредоточенность на защите гражданских свобод», — отметил во время разговора Сикорский.

Алесь Беляцкий был освобожден из колонии в Беларуси после более чем четырех лет заключения в декабре 2025 года. После освобождения его принудительно выслали в Литву. Нобелевская премия мира ему была присуждена в 2022 году.

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