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В Минск завезли новинку из Колумбии

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  • 8.06.2026, 19:19
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В Минск завезли новинку из Колумбии
Фото: bearfotos / Magnific.com

Узнали стоимость экзотических плодов.

Тропическое нашествие продолжается. В магазинах Минска теперь продают плоды пассифлоры.

Их завезли прямиком из Колумбии. Стоят экзотические фрукты по 29,99 за кг.

Журналисты Tochka.by пристально изучили новинку.

Плоды пассифлоры обычно имеют круглую или овальную форму и могут быть разного цвета – от желтого до фиолетового или даже зеленого. Внутри плода находится желеобразная мякоть с черными семенами.

Фото: tochka.by

В нашем случае пассифлора фиолетовая, чем-то по цвету напоминает баклажан, но более светлого оттенка. К слову, приятный аромат от нее шел сразу с прилавка.

Вкус кисло-сладкий. А вот мякоть имеет яркий, освежающий аромат и часто описывается как тропическая, с нотами цитрусовых и ананаса. В зависимости от сорта вкус может варьироваться.

Плоды часто используют в кулинарии для приготовления соков, десертов, мороженого и коктейлей. Их еще можно добавлять в салаты или употреблять в свежем виде.

Также пассифлора не только вкусна, но и полезна: она богата витаминами (особенно витамином C), антиоксидантами и клетчаткой.

Фото: tochka.by
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