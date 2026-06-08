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На складе боеприпасов под Белгородом произошел взрыв

  • 8.06.2026, 19:14
На складе боеприпасов под Белгородом произошел взрыв

Поднялся высокий столб черного дыма. 

Жители Белгорода сообщают о мощном взрыве на складе боеприпасов в восточной части города — в районе села Беловское Белгородского округа. В социальных сетях распространяются кадры с высоким столбом черного дыма. «Пепел» пишет, что на месте продолжается вторичная детонация, а власти перекрыли движение по улицам Макаренко и Константина Заслонова, ведущим к зоне происшествия.

По информации «Пепла», в районе взрыва зафиксировано сразу несколько очагов возгорания — на опубликованных снимках видно не менее четырех источников черного дыма. Канал отмечает, что такая картина может указывать на предшествующую атаку беспилотников по военным объектам. При этом в Z-каналах распространяется версия о взрыве из-за нарушения правил безопасности при обращении с боеприпасами, однако «Пепел» считает её маловероятной, указывая на наличие нескольких независимых очагов пожара.

Канал также публикует спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны позиции российских военных в районе села Беловское. На изображениях различимы грузовики, строительные материалы, следы тяжёлой техники и оборудованные позиции, накрытые пленкой. По оценке «Пепла», масштаб объекта позволяет предположить, что в результате взрыва могли быть погибшие или раненые среди военнослужащих.

В результате происшествия, согласно данным «Пепла», пять женщин получили контузии. Повреждения зафиксированы в трёх многоквартирных и более чем 20 частных домах: выбиты окна, пострадали кровли, фасады и входные группы. Также сообщается о повреждении административного здания.

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