Первый «российский Starlink» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере 4 8.06.2026, 19:21

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Фото: БЮРО 1440

Что известно.

Один из российских спутников «Рассвет», который в РФ называют аналогом Starlink миллиардера Илона Маска, предположительно, сошел с орбиты 6 июня. Об этом сообщил англоязычный специализированный ресурс о российской космической программе RussianSpaceWeb.

Запуск первой партии спутников состоялся 23 марта с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром), что в Архангельской области России. Всего на орбиту вывели 16 аппаратов, которые должны стать частью российской низкоорбитальной интернет-сети, пишет RussianSpaceWeb. Разработчиком проекта является московская компания «Бюро 1440».

По данным ресурса, после запуска спутники должны были подняться на более стабильную орбиту. Часть аппаратов впоследствии начала маневрировать и постепенно набирать высоту, но один из них – объект 4 – продолжал снижаться без признаков работы двигателей.

Именно этот спутник, вероятно, первым вошел в атмосферу и сгорел. На данный момент официальной информации о состоянии миссии не было.

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