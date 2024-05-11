Назван фрукт, который по пользе для здоровья опережает 27 главных конкурентов 11.05.2024, 11:10

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Что он лечит?

Нам известно с детства, что фрукты нужно обязательно кушать, чтобы насытить организм всеми нужными витаминами и минералами.

Недавно в Токио были проведены исследования. Научный работник одного из японских университетов Айк Аракелян определил, что самым полезным фруктом в мире является киви.

Ученый отмечает, что этот фрукт содержит в своем составе гораздо больше полезных веществ, чем 27 его «конкурентов». И самое главное его преимущество в том, что у киви практически нет калорий. Зато он является ценным источником растительной клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.

Сайт tsn.ua рассказал, какая польза киви для здоровья человека, кому его есть не стоит, какие существуют интересные факты об экзотическом фрукте.

Какая польза киви для здоровья человека: что лечит

Помогает похудеть и омолодиться. Фрукт практически не содержит калорий, однако богат растительными волокнами, минералами и витаминами, которые способны насыщать организм на длительный промежуток времени. К тому же он имеет никотиновую кислоту и сахариды, поэтому приостанавливает процессы старения и омолаживает кожу.

Повышает иммунитет и оказывает положительное влияние на нервную систему. За счет содержания витаминов группы В и С киви укрепляет сопротивляемость организма к заболеваниям и улучшает работу нервной системы. Если кушать киви перед сном, можно снять стресс, напряжение и улучшить сон.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает пищеварение. В состав киви входят цинк, йод, калий, кальций, фосфор и марганец. Поэтому этот фрукт способен предупредить ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, разжижает кровь и предотвращает образование бляшек.

Какие существуют интересные факты о киви

Киви содержит больше витамина С, чем цитрусовые, но меньше, чем петрушка и болгарский перец.

Растение плодоносит почти 40 лет.

Фрукт на 84% состоит из воды.

Киви вводят в рацион для спортсменов, чтобы после соревнований восстановить силы.

Если съесть киви после еды, то можно избавиться от ощущения тяжести в желудке и от изжоги.

Киви очень полезен для женщин, потому что он помогает поддерживать упругость кожи, укрепляет волосы.

Фрукт помогает от тромбообразования, инфаркта и инсульта, если его регулярно употреблять.

Киви предотвращает онкологию, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Норвежские и японские ученые доказали, что киви выводит радиацию из организма.

Какие противопоказания есть у киви: кому нельзя употреблять

Киви содержит в своем составе аллергены, поэтому сначала следует проверить, нет ли у вас аллергии на этот фрукт. Нельзя употреблять киви, если есть проблемы с желудком и кишечником, особенно тем людям, у которых повышенная кислотность желудка. Не следует употреблять фрукт, если есть заболевания почек и мочевыводящей системы.