Казус Косова в путинской пропаганде 1 Богдан Яременко

24.10.2017, 14:07

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Богдан Яременко

Российская пропаганда поддерживает ослабление ЕС и НАТО.

От Путина и его апологетов мы слышим уже давно, что казус Косова якобы заложил основы для всего, что мы наблюдаем сейчас – от аннексии Крыма до референдума за независимость Шотландии, Каталонии, нарастание движений за автономизацию в Италии, баварский сепаратизм и так далее.

Ничего общего в вынужденном решении о независимости Косова, страдавшего от войны и этнических чисток, и вполне легитимного и легального референдума за независимость Шотландии, который признан и организован во взаимодействии национального, регионального и местного правительств, нет вообще.

Украина правильно, на мой взгляд, не спешит признавать независимость Косова. Но при этом критики независимости Косова (и я в том числе) не могут отрицать, что это решение принесло надежду на мир, и никаких других реальных сценариев в то время не было.

Но Бог с ними, с отдельными ситуациями.

Если и говорить или пытаться обобщать, то в Европе действительно существует недовольство чрезмерной концентрацией полномочий в Брюсселе, в Еврокомиссии – органе, которы простые европейцы не избирают и не делегируют ему полномочия.

Добавить сюда недовольство в ряде стране национальными правительствами, которые часто являются следствием несостоятельности правящих элит правильно реагировать на глобальные тенденции в производстве и торговле. Добавить неготовность традиционных партий говорить на темы, реально беспокоящие избирателей, неумение пользоваться информационными технологиями. Как следствие, появление новых популистских партий, которые предлагают простые ответы на сложные проблемы.

Позже избиратели поймут, что их обманули и ни беженцы не были их основной проблемой, ни отделения или даже увеличение полномочий в отдельных регионах не были правильным рецептом выхода из кризиса.

Но это будет позже. А сейчас новые лидеры предлагают себя в качестве новых мессий, разглагольствуя на темы без соответствующих знаний, предлагая собственные политсилы, как панацею, неумело замалчивая, что у их партий нет не только опыта, но и элементарных ресурсов для более или менее серьезного осмысления проблем, спекуляции на которых дают электоральные баллы.

Пользуются этим и россияне. Нет, они не создают эти проблемы. Вряд ли серьезные возможности России простираются дальше ее приграничья, где русофильские настроения существуют столетиями, а нефтяной и газовый бизнес дает возможность подпитывать «пятую колонну».

В общеевропейском масштабе возможности России очень умеренные. Россияне не могут создать некий политический, общественный или экономический тренд. Но, надо отдать им должное, умеют воспользоваться тем, что существует или возникает без их участия.

Реально объединяет Косово, Шотландию, Крым, Баварию, Каталонию, а теперь вроде как еще и треть итальянских территорий – так это российская пропаганда, лепящая из этого тенденцию. Ну и изредка еще и точечные действия российских государственных структур, которые пытаются оказывать посильную финансовую или информационную поддержку тем силам в Европе, которые работают на дезинтеграцию или ослабление и ЕС, и НАТО.

На самом деле история, причины, политические и правовые обстоятельства каждой из названных и многих еще не упомянутых ситуаций не имеют ничего общего. Более того, в ряде случаев, как требования к расширению прав, вообще не несут для соответствующих государств экзистенциальных угроз, поскольку по сути является развитием дискуссии об оптимальных формах взаимоотношений между центральным правительством, региональными властями и органами местного самоуправления. Этот процесс бесконечен, и носит очень непростой и даже острый характер в самой России, которой просто везет, что ни одно государство в мире не заинтересована в ее, России, развале и не подогревает соответствующие процессы внутри этой страны.

Но все еще может измениться.

Богдан Яременко, «Новое время»