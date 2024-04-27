Шойгу может совершить переворот и свергнуть Путина 12 Андрей Бондар

27.04.2024, 20:23

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Кто первый поймет, что стоит рисковать, тот сменит Россию.

То, что сейчас происходит в Москве, иначе, чем антикитайским мятежом, назвать нельзя. Был бы сильный шаг со стороны Сергея Шойгу ввести в Москву танки и захватить власть в Кремле и Останкино.

Войне конец. Шойгу – «миротворец». А все потому, что у него мама была украинкой. И в то же время он – ярко выраженный синантроп. Поэтому провисая с мятежом против ФСБ, Шойгу повторяет ошибку Пригожина, дошедшего до ворот неопределенности, выбрав неславу и скорую смерть вместо отчаянной попытки перевернуть доску.

Кто первый поймет, что стоит рисковать, тот сменит Россию. Она сейчас реально на глиняных ногах. Уникальные дни.

Шойгу – реально единственный, кто это может сделать. Но не способен. Потому его тоже съедят. Уже едят. И едят именно его. Человека, на которого повесят все проблемы на фронте и невозможность хоть как-то победить в этой войне.

Андрей Бондар, украинский блогер, Facebook