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Лавров допрыгался

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 10.05.2024, 8:59
  • 1,062
Лавров допрыгался

Британия избавляется от российских шпионов.

Лавровцы «допрыгались». Неумехи довели дело до того, что британское правительство сняло дипломатический статус с некоторых объектов российской недвижимости в Англии и выслало российского военного атташе на горячо любимую родину.

Кстати, что может означать для нашей страны в перспективе снятие дипломатического статуса с недвижимости в Великобритании? Что её могут конфисковать по какому-нибудь удовлетворенному иску к российскому государству?

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что путинцы-лавровцы использовали ряд объектов дипломатической недвижимости для разведки. Посольство России (возглавляемое одиозным послом Келиным) заявило, что «категорически отвергает клеветнические утверждения» почему-то газеты The Daily Telegraph. «Перевели стрелки».

Но дело вот в чем. Допустим было бы доказано на 100%, что путинцы-лавровцы занимались разведкой под прикрытием дипломатии. Прижали бы их «к стене» так, что не выскользнешь.

Что бы мы от них тогда услышали? Что-то вроде того, что это «в национальных интересах», «все так поступают», «никто и никогда не признается», «ложь не важна, главное – благо государства» и т.п. Сразу скажем, что нам не интересно кто, где и как поступает. Нам надо, чтобы представители нашей страны поступали как надо (не шпионили, не лезли, не крали), а не «как принято у других» или «у всех».

Персонажи, для которых «правда», «порядочность», «ответственность перед гражданами России», «уважение к стране в мире» не более чем пустые словесные оболочки, не могут рассчитывать на то, чтобы любые их объяснения, оправдания, обвинения, хоть как-то воспринимались. Они сами поставили себя в такое положение многолетней циничной практикой.

Поэтому, когда мы слышим от ДБ-«дипломатии» очередное «ни в чем не виноваты», сразу дергаем ручку, спуская этот мусор в унитаз.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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