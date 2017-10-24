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ГАИ готовит две новые «неожиданности» для водителей

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  • 24.10.2017, 14:16
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Фото: bymedia

Лишиться авто станет намного проще.

Практику наложения ареста на автомобиль за езду в нетрезвом состоянии, а также езду без прав планируют расширить в Беларуси. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, сообщили БелТА в пресс-службе правительства.

С учетом уровня общественной опасности таких действий и необходимости надлежащей реализации принципа неотвратимости ответственности документом предусмотрено корректировка ч. 8 ст. 8.7 ПИКоАП (Наложение ареста на имущество). «Это позволит расширить практику наложения ареста на транспортное средство лица, совершившего правонарушение, предусмотренное ст. 18.16 или 18.19 КоАП, в целях обеспечения исполнения штрафа», — отметили в пресс-службе.

В целом по стране отмечается низкий уровень исполнения штрафов, наложенных за управление автомобилем лицами, находящимися в состоянии опьянения, либо не имеющими права управления (ст. 18.16 и 18.19 КоАП). Доля взысканных штрафов по таким делам по республике составляет около 30%, а в отдельных регионах — менее 20%, что существенно ниже среднего показателя по всем нарушениям против безопасности движения (70−75%).

Также на фоне снижения общего количества нарушений правил дорожного движения с начала 2016 года отмечается рост случаев управления транспортными средствами лицами без водительских прав. Каждая девятая жертва смертельных ДТП погибла по вине водителей-бесправников, в том числе тех, кто был лишен такого права за управление в состоянии опьянения. В связи с этим предлагается ужесточить ответственность таких водителей путем введения дополнительного квалифицирующего признака в ч.10 ст. 18.14 КоАП (Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения).


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