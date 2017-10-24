Белорусы продолжают «срывать куш» на покерных турнирах 3 24.10.2017, 14:55

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Выигрыши наших соотечественников исчисляются десятками тысяч долларов.

Белорусские игроки в покер не перестают пополнять свои копилки за счет выигрышей в международных соревнованиях, пишет myfin.by.

Так, наш соотечественник под ником spider4444 занял первое место на проходившем 19 сентября онлайн-турнире $500,000 Super High Roller Chip-In.

В нем приняли участие 87 игроков, общий призовой фонд составлял 620 тысяч долларов. Белорус в последней раздаче обыграл россиянина EvnomiYa и получил в результате 170,5 тысячи.

Тем временем, другой наш земляк Кирилл Родионов оказался 21 октября на вершине пьедестала турнира ₽132,000 No Limit Hold'em, проходившем в Сочи.

Он выиграл в эквиваленте 52,2 тысячи долларов. При этом оставив за бортом четырех россиян, которые в итоговой турнирной таблице расположились за ним.

Не отстают и другие белорусские игроки. Никита Бодяковский в августе, заняв различные места в трех «ивентах» на чемпионате в Барселоне, совокупно заработал 126,6 тысячи долларов.