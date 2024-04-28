Израиль выдвинул ультиматум ХАМАСу 28.04.2024, 8:27

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Что он предусматривает?

Израиль предупредил террористическую группировку ХАМАС о проведении масштабной военной операции в городе Рафах, если боевики не согласятся на соглашение об освобождении части из 133 оставшихся заложников.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что если соглашение по обмену заложниками будет достигнуто, Тель-Авив приостановит операцию. В то же время ЦАХАЛ продолжает подготовку к операции, а Египет возобновил усилия по освобождению заложников после нескольких недель, когда казалось, что эти усилия зашли в тупик.

«Освобождение заложников является для нас главным приоритетом. Если будет возможность заключить сделку, мы это сделаем», - сказал Кац, хотя и подчеркнул, что это не повлияет на общую цель войны, которая заключается в уничтожении ХАМАСа.

Он выступил после того, как египетская делегация находилась в Израиле в пятницу для переговоров с Израилем о возможности заключения нового соглашения.

ХАМАС обдумывает предложение Израиля

ХАМАС отметил, что получил в субботу официальный ответ Израиля на свое последнее предложение о прекращении огня и изучит его перед тем, как предоставить свой ответ.

Речь идет о возможности освобождения от 20 до 40 заложников - женщин, стариков и информированных лиц - в обмен на паузу в войне, которая в прошлом длилась шесть недель. Ожидается, что Израиль также освободит палестинских заключенных и террористов, содержащихся в его тюрьмах.

ХАМАС настаивает на том, что он хочет окончательного прекращения войны. Посредники пытались продвинуть этот вопрос без немедленного решения, ведь Израиль настаивал на том, что ХАМАС не может больше оставаться в Секторе Газа и должен завершить свою военную операцию по его уничтожению.

В пятницу израильские чиновники заявили своим египетским коллегам, что Израиль готов дать переговорам об освобождении заложников «последний шанс» достичь соглашения с ХАМАС, прежде чем продолжать вторжение в Рафах.

«Израиль сказал Египту, что он серьезно относится к подготовке к операции в Рафахе и что он не позволит ХАМАСу тянуть время», - цитирует агентство Axios одного из израильских чиновников.