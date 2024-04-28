Таджикистан призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию 28.04.2024, 8:13

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Опубликовано обращение МИД.

Гражданам Таджикистана посоветовали не ездить в Россию. Рекомендацию распространило Министерство иностранных дел республики. В ней говорится, что таджикам следует «временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости». Причины не уточняются.

Ранее МИД Таджикистана заявил о резком росте «необоснованных отказов» гражданам страны во въезде в Россию. Представители ведомства подняли этот вопрос на встрече с послом РФ Семеном Григорьевым 26 апреля. Они отметили, что в последние несколько недель граждане республики сталкиваются с проблемами при пересечении государственной границы Российской Федерации. МИД выразил обеспокоенность такими случаями, «приобретшими массовый характер».

По данным Asia Plus, около 1000 граждан Таджикистана застряли на КПП «Сагарчин» на границе Казахстана и Оренбургской области. Уроженцы республики жалуются, что сотрудники ФСБ не пропускают их с 22 апреля, ссылаясь на неисправность системы, однако дети до 14 лет, люди старше 60 и граждане других стран могут въезжать свободно. По словам очевидцев, таджиков допрашивают, кроме того, пограничники проверяют их смартфоны. Из-за усиления контроля на границе скопилась очередь из более 180 автомобилей с номерами республики, в каждой машине находятся от 5 до 12 пассажиров.

После теракта в «Крокус Сити Холле», в котором ФСБ обвинила выходцев из Таджикистана, российские власти решили ужесточить контроль за мигрантами: полиция провела серию рейдов в местах скопления приезжих, после чего из страны были выдворены несколько тысяч человек. В Госдуму внесли законопроект о лишении мигрантов гражданства за нарушение присяги, а МВД предложило сократить срок их временного пребывания в стране до 90 дней и ввести «цифровой профиль» для всех иностранцев, въезжающих в Россию.