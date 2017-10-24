Генштаб ВС Украины: На территории Беларуси есть российские войска 2 24.10.2017, 15:04

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Сложно установить количество военнослужащих РФ, которые могли остаться на территории Беларуси после учений «Запад 2017».

Как информирует censor.net.ua, об этом сообщил начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности заявления о том, что после военных учений «Запад 2017» на территории Беларуси осталась часть российских войск.

«Российские войска на территории Беларуси есть. В Вене заместитель начальника Генштаба, начальник главного оперативного управления Беларуси генерал-майор Муравейко озвучил, что создана постоянно действующая группировка, совместная белорусско-российская, численностью 12 тыс. человек. Из них 5 тыс 800 - представители Российской Федерации», - сказал он.

Позднее он уточнил, что сложно сказать, какое количество российских военнослужащих осталось после завершение учений на территории Беларуси.

«Во время инспекций, которые проводятся на территории Беларусь, иностранные инспекторы подтвердили, что российские войска есть на территории Беларуси», - добавил начальник управления верификации Генштаба ВСУ.

Гудзь также рассказал, что в ходе инспекции международными наблюдателями воинских частей, привлеченных к учениям «Запад 2017», Беларусь показала такие войска частично.