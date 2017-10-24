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Касьянов: Ельцин жалел, что выбрал Путина своим преемником

  • 24.10.2017, 16:22
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Михаил Касьянов

Российский политик рассказал о своей встрече с первым президентом России.

Об этом в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" рассказал экс-премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов, пишет сайт "Гордон".

– Люди из ближайшего окружения Бориса Ельцина говорили мне, что вы были любимчиком Ельцина, он всячески вам благоволил, вы ему просто нравились – по-человечески. Когда Борис Николаевич договаривался с Путиным о преемничестве, в пакет договоренностей входило назначение вас премьер-министром России?

– Абсолютно нет. Я обсуждал это и с Борисом Ельциным, и с Владимиром Путиным: никто из них этого не говорил и не подтверждал, это придумано политологами и людьми незнающими. Потому что людям, близким к принятию решений того периода, ясно: никакого условия о моем назначении Ельцин не ставил. Это придумка.

– То есть ваше назначение – это инициатива Путина, получается?

– Именно так.

– Не говорил вам, что пожалел о выборе преемника?

– Говорил.

– Как это было?

– Очень просто – прямо сказал. Во время одной или двух наших встреч.

– А не размышлял о том, что бы сделал, если бы время вернулось вспять? Кого бы предложил вместо Путина?

– Нет (улыбается), я не хочу в такие детали вдаваться. Не обсуждали мы в ясной и понятной форме, кого бы он предложил. Не вели таких разговоров.


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