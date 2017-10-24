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Синоптики: Завтра будет до + 7°С

  • 24.10.2017, 16:34

Осадков в Беларуси в среду не ожидается.

25 октября Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе, лишь днем по западной половине страны скажется влияние фронтального раздела. Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Гидромет.

Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха понизится до -1..-7°С, на юго-западе она не опустится ниже 0..+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится. Днем увеличение облачности, по западной половине страны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до -1..+4°С; на юго-западе до +5..+7°С. Атмосферное давление будет падать.


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