Сколько белорусов «не вписывается» в льготные тарифы на электроэнергию 1 24.10.2017, 16:49

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В сентябре потребителям отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 625,8 миллиона рублей.

Почти каждый шестой белорус — 17,5% — «не вписался» в январе-сентябре в льготные тарифы на электроэнергию, сообщили tut.by в "Белэнерго". Остальные потребители не превысили льготные тарифы, поэтому оплачивали электроэнергию по субсидируемым властями ценам.

Больше всего тех, кто укладывался в январе-сентябре в льготные тарифы, среди жильцов домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты (95%). Среди потребителей, которые проживают в оборудованных электроплитами квартирах и домах, этот показатель составляет 87%, а в не оборудованном электроплитами жилье — 78,8%.

В сентябре потребителям отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 625,8 миллиона рублей, уровень оплаты составил 95,5%.

«Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минстройархитектуры (96,5%), Минсельхозпрода (94,8%) и концерна «Беллесбумпром» (86,1%)», — уточнили в "Белэнерго".

Организациями коммунальной формы собственности за сентябрь 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию обеспечен только по Гродненской области.

«По Брестской области уровень оплаты составил 99,0%, по Витебской области — 87,3%, Гомельской области — 88,4%, по Минской области — 77,7%, по Могилевской области — 97,9% и по г. Минску — 98,7%», — рассказали в "Белэнерго".