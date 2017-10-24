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Сидят пустые головы и поднимают тарифы в 10 раз

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  • 24.10.2017, 8:55
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Чиновники придумывают тарифы ЖКХ «на ходу».

Правительство заявляет, что мы оплачиваем на сегодня только 69% коммуналки. А активистка из Бобруйска Любовь Санкевич собрала жировки и скрупулезно подсчитала, что с 2010 по 2017 год оплата разных видов услуг ЖКХ выросла от 3 до 125 (!) раз. И даже премьер-министр Семашко после совещания у Лукашенко как бы невзначай обмолвился, что для нулевой рентабельности необходимо поднять плату за отопление в 6-7 раз.

Так что же мы увидим в «обновленных» жировках с 1 января? На этот и другие вопросы Charter97.org ответил экс-министр труда Беларуси Александр Соснов.

- Какую часть коммуналки мы на самом деле оплачиваем и почему эти цифры постоянно меняются?

- Это все объясняется очень просто. Очень многие явления из нашей белорусской реальности можно объяснить большим таким, просто огромным, непрофессионализмом тех, кто этим занимается.

Руководство страны – сплошь непрофессиональное. Оно само не знает, сколько действительно стоит оплата услуг ЖКХ. Поэтому каждый раз называются совершенно разные цифры.

И это не просто невежество: когда им выгодна одна цифра – озвучивается она, как только выгодно что-то другое – называется другая цифра.

А сам правитель Лукашенко изображает из себя эдакую невинность: мол, это все чиновники повышают тарифы, а я тут «не при делах». Периодически обещает «снести им головы». Но как сидели эти пустые головы на своих местах – так и сидят. Оно и неудивительно: у них ведь одна такая голова с на всех, начиная с самой верхушки власти.

- И где же тогда «потолок»? Во сколько раз могут «накрутить» эти «головы» свои непрозрачные тарифы?

- Здесь нужно не гадать, а считать. А как раз возможности считать лишены и эксперты, и простые граждане. Потому исходные цифры власть старается никому не показывать – в этом и есть главный смысл созданной ими системы ЖКХ.

Очень трудно сказать, на какой цифре остановятся их аппетиты. А учитывая некомпетентность тех, кто управляет нашей страной, они еще долго не остановятся. Я уверен: даже если они в 10 раз увеличат тарифы для оплаты населением, у них все равно не будут «сходиться концы с концами». Будет объявлено, что мы снова что-то не доплачиваем, и найдут «обоснование», что поднять плату за коммуналку вновь и вновь. А результат будет тот же: ЖКХ по-прежнему будет нерентабельным.

- Но в регионах реальная зарплата и стоимость коммуналки и так могут скоро устроить «встречу на Эльбе». Где здравый смысл?

- Проблема же не только в том, что коммуналка такая. Проблема в том, что у нас вся экономика неэффективная. Будь она эффективной – не возникал бы и вопрос повышения платы за коммунальные услуги.

А происходит все это по одной простой причине: по причине безграмотности людей, которые всем командуют. У них, собственно, и нет задачи создать эффективную модель. У них задача – выжить и сохранить за собой ту власть, которую они на сегодняшний день захватили. А там – хоть трава не расти.

Можно сказать, что социальной политики как таковой в стране нет. Есть только политика по удержанию власти кланом Лукашенко. А обеспечением социального развития и нормальных условий жизни для граждан никто и не собирается заниматься.


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