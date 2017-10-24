Леонид Заико: Ни одной цифре коммунальщиков в Беларуси верить нельзя 15 24.10.2017, 20:23

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Леонид Заико

Экономист объяснил, стоит ли верить цифрам Семашко.

Экономист Леонид Заико объяснил «Радыё Рацыя», как коммунальщики и чиновники «работают» над цифрами по тарифам ЖКХ.

Как известно, на днях вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что рядовой белорусский потребитель за отопление платит 16,8 процентов от себестоимости.

- Я думаю, что перед тем, как вице-премьер озвучил эти цифры, утром он взял в руки тепловизор, сел в вертолет и пролетел над Минском. Тепловизором можно сканировать город и увидеть, какие у нас потери тепла идут в трубах. 49 процентов потерь тепла - именно в коммуникациях, что идут по городу.

- «Потребитель за отопление платит 16,8 процентов от себестоимости …» Насколько эта цифра реальна?

- Во-первых, себестоимость - это понятие социализма. Во-вторых, ни одной цифре коммунальщиков в Беларуси верить нельзя, так как цифры они рисуют сами. А чиновники их затем повторяют. Для того, чтобы знать, сколько у нас реально стоит гигакалория тепла, нужно, чтобы на этот вопрос ответ дали независимые специалисты откуда-нибудь из Швеции или Германии. Обязательное требование также - чтобы они ничего не понимали, что говорят коммунальщики. Эта группа могла бы замерить и просчитать, сколько в Беларуси стоит тепло, вода, килограмм мусора. Для того, чтобы назвать реальные цифры, нужно пригласить тех, кто не работает в системе ЖКХ и не живет в Беларуси. А до этого времени по-прежнему будут говорить и о 16 процентов, и о 20, и о сорока ... И эта песня не кончится никогда.