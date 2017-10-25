Себастьян Курц пригласил в коалицию ультраправую Партию свободы 1 25.10.2017, 7:33

Нынешний глава министерства иностранных дел Австрии пообещал, что коалиция будет проевропейской.

Лидер победившей на парламентских выборах в Австрии Народной партии Себастьян Курц пригласил к переговорам о создании правительственной коалиции ультраправую Партию свободы. Об этом он заявил 24 октября, сообщил "Укринформ".

По словам Курца, обе партии имеют близкие взгляды на многие вопросы, в частности на проблемы миграции и налогообложения.

Нынешний глава министерства иностранных дел пообещал, что коалиция будет проевропейской.

Лидер ультраправых Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что Партия свободы рассчитывает получить пост министра внутренних дел.

"Русская служба Би-би-си" пишет, что Штрахе и его однопартийцы неоднократно посещали Россию, а также аннексированный ею Крым. Кандидат в президенты от политсилы Норберт Хофер называл полуостров законной частью РФ. Партия также призывает к отмене антироссийских санкций.

Переговоры о создании коалиции стартуют 25 октября.

"Укринформ" напоминает, что националисты впервые вошли в австрийское правительство в результате выборов 1999 года, тогда страна стала изгоем внутри Европы, а 14 стран Европейского союза сократили сотрудничество с ней до минимума.

15 октября 2017 года Народная партия получила 31,5% голосов избирателей. Социал-демократическая партия – 26,9%, Партию свободы поддержали 26%.

Европейский еврейский конгресс предостерегал Курца от союза с ультраправыми.