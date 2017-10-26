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Беларусь останется единственной страной, где власти отмечают День Октябрьской революции

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  • 26.10.2017, 17:48
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Фото: tut.by

В Кыргызстане вместо «октябрьской революции» будут отмечать день восстания против России.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании "Дня Октябрьской социалистической революции" в День истории и памяти предков. 

7 и 8 ноября в стране будут вспоминать события 1916 года, когда произошло восстание против Российской империи.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. 

В указе подчеркивается, что народ Кыргызстана всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости.

"Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания", - говорится в документе. 

При этом отмечается, что самые кровавые события произошли в 1916 году именно осенью.

Напомним, только две страны со всего постсоветского пространства отмечали День Октябрьской революции - Беларусь и Кыргызстан.


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