Беларусь останется единственной страной, где власти отмечают День Октябрьской революции 21 26.10.2017, 17:48

5,841

Фото: tut.by

В Кыргызстане вместо «октябрьской революции» будут отмечать день восстания против России.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании "Дня Октябрьской социалистической революции" в День истории и памяти предков.

7 и 8 ноября в стране будут вспоминать события 1916 года, когда произошло восстание против Российской империи.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В указе подчеркивается, что народ Кыргызстана всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости.

"Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания", - говорится в документе.

При этом отмечается, что самые кровавые события произошли в 1916 году именно осенью.

Напомним, только две страны со всего постсоветского пространства отмечали День Октябрьской революции - Беларусь и Кыргызстан.