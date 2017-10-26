Беларусь останется единственной страной, где власти отмечают День Октябрьской революции

Беларусь останется единственной страной, где власти отмечают День Октябрьской революции21
- 26.10.2017, 17:48
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В Кыргызстане вместо «октябрьской революции» будут отмечать день восстания против России.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании "Дня Октябрьской социалистической революции" в День истории и памяти предков.
7 и 8 ноября в стране будут вспоминать события 1916 года, когда произошло восстание против Российской империи.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В указе подчеркивается, что народ Кыргызстана всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости.
"Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания", - говорится в документе.
При этом отмечается, что самые кровавые события произошли в 1916 году именно осенью.
Напомним, только две страны со всего постсоветского пространства отмечали День Октябрьской революции - Беларусь и Кыргызстан.