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NASA показало испытания ракетного двигателя для освоения дальнего космоса

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  • 28.10.2017, 9:50
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Фото: NASA

Испытания прошли в Космическом центре NASA имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Инженеры NASA провели огневое испытание нового двигателя RS-25 E2063 для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Ракета с такими двигателями должна обеспечить доставку астронавтов на Луну и, возможно, на Марс, пишет Space.com.

Испытания прошли в Космическом центре NASA имени Джона Стенниса в штате Миссисипи. Зрители наблюдали за тестом с расстояния чуть меньше километра - "достаточно близко, чтобы использовать беруши".

"Испытание проводили таким же образом и с такой же продолжительностью времени, которая потребуется во время фактического запуска. Идея заключается в том, чтобы воспроизвести как можно ближе те условия, в которых двигатель будет использоваться на миссии", - говорится в заявлении NASA.

Ракета SLS создается для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты и выведения грузов в дальний космос.

Первый пробный полет в беспилотном режиме намечен на 2019 год, а пилотируемый полет планируют провести не ранее 2021 года. Двигатель, который испытали сейчас, будет использоваться не раньше, чем при втором запуске ракеты.


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