Аркадий Бабченко: Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! 5 28.10.2017, 11:46

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Аркадий Бабченко

Фото с сайта glavred.info

Российский журналист в эмиграции переписал послание потомкам.

— В Биробиджане решили открыть капсулу с посланием потомкам, заложенную в 1967 году в пьедестале памятника Герою Советского Союза Иосифу Бумагину, — пишет Аркадий Бабченко у себя в Facebook. — После вскрытия монумента выяснилось, что капсула отсутствует. Первой версией была кража, но после расследования выяснилось, что её уже извлекали в 2000 году во время миллениума, но где она теперь, никто не знает. Торжественный митинг перенесен. Записей вскрытия также не осталось — они переданы в Госархив. Что было в послании, остается неизвестным.

Ну, что вы прям как дети малые, друзья мои. Что было в послании, что было в послании. Давайте я вам расскажу, что там было.

«Дорогие наши потомки. Пишут вам пионеры 1967 года. В этом году мы отмечаем шестилетие полета первого человека в Космос. Надеемся, в прекрасном коммунистическом будущем страна советов по прежнему является лидером в космической области. Как мы завидуем вашим базам на Луне и на Марсе! Как мы зави…

Что? Кто-о-о пло-о-оская? Премия за фильм о плоской Земле в номинации «просвещение»? Попы окропляют ракеты ладаном? «Ангара» не влезла в построенный для неё ангар? Разворовали деньги на постройку космодрома «Восточный»? После наводнения по Биробиджану проплыла первая ступень баллистической ракеты? Да вы чего там, сдурели все что ли? Простите, вырвалось…

Ладно, продолжим. Надеемся, что в вашем светлом будущем по прежнему крепится братство советских народов, сплоченное… Что-о-о-о? С кем воюете? Захватили Грузию, Молдову и Украину? Штурмуете Донбасс? Отправляете наемников убивать украинцев? Да вы что там, все ааахххррреееннн….

Извините. Итак, в этом году мы отмечаем двадцатидвухлетие окончания самой страшной войны. Мы все потеряли в этой войне своих близких — отцов, матерей, дедов. Надеемся, что в вашем светлом будущем…

Что, блин? Что вы можете повторить, идиоты? Миллионы смертей? Уничтоженные полмира? Какой «На Берлин»? Какой «Трофей» на «Мерседесе»? Какой, блин, байкер Хирург на американском Харлее, устраивающий мотопробег под иконами? Какое освящение кадилом ракеты «Сатана»? Какие, блин, иконы с портретом Сталина? Какие еще фальшивые ветераны, белоказаки с медальками и попы в рясах на параде? У вас что там, психиатрию отменили? Вы вообще там все что ли аххх…

Ладно. Хорошо. Ок. Ну, по крайней мере, вы хотя бы не знаете голода. Уверены, у вас всего вдоволь и в любой момент вы можете выбрать… Какие, к черту, помидоры вы тракторами давите, идиоты? Каких, блин, гусей сжигаете? Какие, блин, польские яблоки? Какие уголовные дела за сыр и ветчину???? Вы что там, вообще все…

Хорошо. Ладно. Все ясно. Кажется, мы понимаем. Итак, дорогие наши потомки, вот наше вам послание в ваше счастливое будущее (свят-свят-свят)

Воруйте. Убивайте. Давите гусей — по-пионерски, по-коммунистически, с большевистским задором! Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Завоевывайте соседние страны. Поклоняйтесь портрету государя нашего коммунистического Императора Николая Второго. Жгите кинотеатры. Громите выставки. Молитесь богу. И яхте Патриарха. Облетайте с иконой Сталина лесные пожары. Просрите Космос! И вообще всё! Нам нет преград! На суше и на море. Скатывайтесь в средневековье.

Пейте мочу, смотрите Малахова, лечитесь мощами, целуйте святые трусы умершего триста лет назад мужика, устраивайте молебен за запрет майнинга биткоинов. Засовывайте огурцы в задницу. Глушите бояру. Возводите из говна петухов и танки. Передайте церкви Исаакий, ХСС, все деньги и последние штаны. Богохульниц сажайте. А лучше побивайте камнями. Как это завещано священным писанием «Краткая История КПСС». Смогите развязать третью мировую. Мы верим в вас, наши счастливые потомки!

И, да, все верно, земля плоская. Гагарин сказал. С коммунистическим приветом, ваши пионеры шестидесятых. Мы счастливы, что вы живете по заветам Ильича! Спасибо, что обратно насрали. Будь готов!