Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям 3.10.2017, 17:52

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Учения «Запад-2017» закончились, но угроза осталась.

Во время учений, согласно заявлениям официальных лиц Беларуси и России, вооруженные силы готовились к борьбе с сепаратистами, но в Литве считают иначе.

Ситуацию в интервью Charter97.org прокомментировала экс-министр обороны Литвы, депутата Сейма Раса Юкнявичене:

- «Запад-2017» - это первые настолько массированные учения после аннексии Крыма. Те, что прошли в 2013 году, были похожими: широкомасштабными и агрессивными. И те, и эти учения совсем непохожи на то, что предполагали их сценарии, согласно которым боевые действия должны были бы идти против групп террористов или сепаратистов. В учениях использовалась тяжелая техника и вооружение.

Интересно, у каких это гипотетических террористов или сепаратистов, с которыми готовятся воевать русские и белорусские военные силы, может быть такое вооружение? О чем может говорить использование во время учений авиации, кораблей и других средств, которые никогда не используются во время антитеррористических операций?

- Присутствие войск Альянса на территории стран Балтии оказало должное влияние на Россию?

- Очень хорошо подействовала программа Североатлантического Альянса по отпугиванию потенциальных агрессоров. То, что НАТО серьезно подготовилась к тому, что происходит за нашими границами начиная с 2009 года, не могло не подействовать и отпугнуло Кремль от активной эскалации ситуации и попыток запугивания. Возможно, благодаря этому учения прошли на некотором удалении от нашей границы.

Думаю, это очень важная новость: если Путин раньше предполагал, что НАТО не осмелится реагировать и использовать на территории стран Балтии настолько серьезные средства, то теперь после размещения по батальону войск Альянса в Литве, Латвии, Эстонии и Польше его мнение, думаю, изменилось.

- Значит ли это, что ситуация в регионе успокоилась и Кремль забудет о своих планах?

- Мне хотелось бы обратить внимание, что учения «Запад-2017» - это всего лишь один из элементов агрессивной, полной неуважения политики Кремля по отношению к окружающим его соседним государствам. Учения «Запад» начинаются, заканчиваются, через несколько лет повторяются снова, а ситуация с точки зрения безопасности не меняется, точно также как не меняется политика Москвы.

Рядом с нашими границами по-прежнему остаются мощные вооруженные силы, которые, как минимум, в десять раз превосходят аналогичные силы НАТО в регионе. Рядом с нами находятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые могут использоваться для нанесения ядерных ударов.

Поэтому окончание учений, по сути, ничего не меняет, даже наоборот – подтверждает, что Россия готовит своих военных к широкомасштабным боевым действиям, и вероятным противником является именно Североатлантический Альянс.