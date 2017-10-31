Андрей Паук: Даже работники Октябрьского райисполкома читают «Рудобельскую правду» 31.10.2017, 18:19

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Активист и блогер издает газету, которая выступает альтернативой провластным СМИ.

Активист и известный блогер из поселка Октябрьский Андрей Паук со своей командой выпускает в поселке Октябрьский вот такую газету:

Андрей Паук так комментирует свою инициативу сайту ucpb.org:

– Периодически издаем газету "Рудобельская правда", которая выступает альтернативой районной газете и источником информации для людей, которые не часто пользуются интернетом. Газета пользуется популярностью. Даже работники Октябрьского райисполкома чаще всего не отказываются от экземпляров "Рудобельской правды". А те, кто отказался, потом интересуются, что там было написано, – смеется активист.