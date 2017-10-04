Максима Мархалюка ищут военные с собакой 19 4.10.2017, 12:18

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Участники поисков в Беловежской пуще надеются, что сегодняшний день принесет результат.

Пропавший в Беловежской пуще на территории Свислочского района 10-летний Максим Мархалюк по состоянию на утро среды не найден.

Мальчик пропал в лесном массиве более двух недель назад – искать его начали 16 сентября. С тех пор о нем ничего неизвестно, в лесу не удалось обнаружить никаких его следов.

По состоянию на 09:00 среды 4 октября Максим Мархалюк не найден, поиски продолжаются, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Поисковые мероприятия продолжатся, в них принимают участие сотрудники правоохранительных органов из Волковысского, Свислочского и Берестовицкого районов, спасатели МЧС, а также военнослужащие внутренних войск. Для установления местонахождения мальчика будет применяться служебная собака.

В УВД надеются, что сегодняшний день принесет результат.

Ранее по факту исчезновения мальчика УСК по Гродненской области возбудил уголовное дело в соответствии с п. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время следователи отрабатывают все версии исчезновения ребенка, в том числе криминальные.