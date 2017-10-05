Forbes: Как Гуцериев стал «своим» для Лукашенко 14 5.10.2017, 9:26

5,242

Фото: Виктор Толочко

На чем держится «союз» диктатора и «дяди Миши» из Гуцериевска.

Хорошее отношение белорусского правителя российский миллиардер Михаил Гуцериев заслужил своей «надежностью». Об этом сказано в письменных ответах пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт на вопросы Forbes.

«Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет. Приведу лишь один пример, когда Гуцериеву была поставлена задача модернизировать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Задача была выполнена, как, впрочем, и все, что обещает Михаил Сафарбекович», — написала Эйсмонт.

Гуцериев стал частым гостем в Беларуси и у Лукашенко с 2000 года. Тогда его, вице-спикера Госдумы от ЛДПР, назначили президентом компании «Славнефть», в капитале которой 74,95% принадлежало России, а 10,83% — Беларуси. Белорусские компании добывали нефть в России, а перерабатывали ее дома — на Мозырском НПЗ (42,5% принадлежало «Славнефти»).

«Я начал со строительства в Белоруссии автозаправок и нефтебаз, модернизации НПЗ, — вспоминает Гуцериев в интервью «Форбс». — Инвестиции в страну стали резко расти, что стало основой наших с Александром Григорьевичем хороших отношений». В модернизацию Мозырского НПЗ при Гуцериеве было вложено более 100 млн долларов.

В 2002 году, несмотря на возражения Лукашенко, Гуцериева отстранили от должности в «Славнефти», одной из причин недовольства российских властей стала публичная поддержка им Лукашенко на выборах. К удивлению Гуцериева, отношение к нему Лукашенко после отставки осталось прежним. «Он никогда не меряет человека по должности, — говорит Гуцериев. — Даже если вы потеряли должность, но вели себя честно и порядочно, ничего не изменится, вы будете с ним в добрых отношениях».

На доброе отношение Гуцериев отвечал взаимностью. Не без выгоды для себя. В 2002 году, когда в России был дефицит экспортных нефтяных трубопроводных мощностей, Гуцериев одновременно с созданием «Русснефти» начал строить железнодорожный нефтеналивной терминал у границы с Беларусью в Брянской области. Инвестиции в терминал составили 90 млн долларов. Через два года «Транснефть» увеличила проходимость экспортной трубы, и загрузка терминала Гуцериева упала. И тогда Гуцериев подарил 25% терминала «Белоруснефти» и создал с ней СП по доставке сырья на Мозырский НПЗ. В 2006 году на трубопроводах «Транснефти» в Брянской области произошло две аварии с разливом нефти, и загрузка железнодорожного терминала вновь выросла.

Летом 2007 года бизнесмену предъявили обвинения в неуплате налогов и в незаконном предпринимательстве. Не дожидаясь ареста, Гуцериев спешно продал «Русснефть» Олегу Дерипаске за 3,5 млрд долларов и скрылся в Лондоне. «Я уходил через Беларусь, просто сел ночью в машину, вызвал самолет в Минск и улетел», — рассказывает он.

Весной 2010 года обвинения с Гуцериева были полностью сняты за отсутствием состава преступления, а ранее, в январе, он выкупил «Русснефть». Но возвращаться в Россию олигарх не спешил. К тому времени он уже начал переговоры в Беларуси о создании калийной компании, ставшей впоследствии «Славкалием». «Осадок остался, и у меня не было желания инвестировать в Россию, — вспоминает Гуцериев.

— Я подумал, что идти надо туда, где я могу достучаться до небес, до правды, где надежды больше и где безопаснее».

«Ты один из немногих, кто получил белорусские недра», — сказал Гуцериеву Лукашенко, подписав указ о подготовке инвестиционного договора «Славкалия» с правительством Беларуси. Проект продвигается непросто. Главная проблема была в том, что Сбербанк России отказался финансировать проект Гуцериева. По словам бизнесмена, Сбербанк не смог профинансировать проект из-за падения цены на калий, в новых условиях представленная ему финансовая модель не работала.

В результате основным кредитором проекта стал Госбанк развития Китая. В подробности переговоров с китайцами Гуцериев не вдается. «Девушку уговорить выйти замуж и то нелегко, — отшучивается он, — а заставить государственный банк 1,5 млрд долларов вложить в другую страну — это как 100 000 девушек уговорить замуж». В подготовке переговоров помогли белорусское правительство, Минфин и посол Беларуси в Китае. По словам Гуцериева, сам он полгода регулярно летал туда на переговоры. «Рейсовым самолетом летал, потому что на своем далеко, дорого, — рассказывает бизнесмен в интервью «Форбс». — И еще с больным коленом. Как вспомню, аж плохо».

По информации tut.by, после начала строительства комбината в Любанском районе Гуцериев зачастил в Беларусь. 31 августа, в день рождения Лукашенко, он обсуждал с белорусским лидером калийные вопросы. 29 сентября бизнесмен провел в Минске штаб строительства Нежинского ГОКа. По итогам штаба Михаил Гуцериев поручил завершить этапы возведения объекта в установленные сроки. Принято решение по усилению контроля над ходом строительства, сообщила пресс-служба «Славкалия».

Кстати, по инвестдоговору 2011 года Гуцериев обязался не только вложиться в разработку калийного месторождения (около 600 млн долларов), но и потратить 250 млн на инфраструктурные проекты в стране. В Минске он построил гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту, бизнес-центр, перестроил базу отдыха управления делами Лукашенко «Красносельское» в усадьбу с домом приемов. Все это обошлось ему в 180 млн долларов. На очереди объекты еще почти на 100 млн, рассказывает миллиардер: школа за 12 млн долларов, 40-квартирный дом в Любани, церковь.