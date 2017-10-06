В Верховной Раде Украины депутат зажег дымовую шашку 2 6.10.2017, 13:41

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Юрий Левченко хотел сорвать голосование по новому закону о Донбассе.

В Верховной Раде 6 октября внефракционный нардеп Юрий Левченко поджег дымовую шашку, чтобы не допустить, по его словам, принятия законопроекта о продлении порядка особого самоуправления на Донбассе.

На видео, опубликованном на канале Bogdan Protsiv в YouTube, видно, как шашку схватил и вынес из сессионного зала нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук. "Спринт Тетерука с дымовухой. Хорошая реакция", – написал в Twitter нардеп от "Батьківщини" Алексей Рябчин.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 октября 2017 г.

6 октября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7164 о продлении на год особого порядка самоуправления на Донбассе. За документ проголосовало 229 парламентариев при 226 необходимых. Во время голосования за документ в сессионном зале Рады было задымление из-за заженной внефракционным нардепом Юрием Левченко шашки.

Президент Украины Петр Порошенко внес законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым предлагает продлить на год особый порядок самоуправления на Донбассе, 4 октября.

Эту инициативу после доработки комитет по нацбезопасности рекомендовал принять за основу и в целом. В законопроекте теперь говорится, что продление на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вступит в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

6 октября Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект №7163 о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, инициированный президентом Украины Петром Порошенко. Перед голосованием нардепы исключили из документа пункт, касающийся Минских соглашений.