«Долой царя!»: Юбилей Путина проходит на фоне масштабных протестов 3 7.10.2017, 16:39

6,537

По всей России прокатилась волна антиправительственных митингов и акций.

Тысячи людей откликнулись на призыв оппозиционера Алексея Навального, выйти на улицы, даже те, кто не являются его сторонниками, но хотят выразить протест диктатуре. Протесты приурочены к 65-летию Владимира Путина. Репрессии в отношении активистов власти России начали еще до проведения акций, передает real-vin.com.

Отметим, находящийся под арестом Навальный собирался провести акции 7 октября в 80 городах РФ, где есть его сторонники. Известно, что митинги состоялись в десятках городов, но точное количество не уточняется.

Участники акции выступали с несколькими требованиями. Среди них – свобода Навальному, допуск его на выборы президента России, а также право любого россиянина избираться и быть избранным.

Наиболее крупная акция прошла в столице. В ней приняло участие несколько тысяч москвичей разных возрастов. Собравшиеся скандировали: "Долой царя!" и "Раз, два, три, Путин, уходи!".

Поскольку Навальный собирал людей заранее, госслужбы провели превентивные меры. Российские СМИ сообщают, что в отличие от прежних акций, митингующих на акциях не задерживают. Некоторых организаторов задержали до митингов. Так, в Смоленске и Краснодаре якобы за призывы выйти на улицу загодя арестовали координаторов местных штабов. Власти сами митинги не санкционировали.

Сегодня стало известно, что в полиции находятся юрист петербургского штаба Навального Денис Михайлов, активист Михаил Сосин. В Питере планировалось провести один из крупнейших в РФ митинг. Кроме этого, задержаны в Ставрополе - координатор штаб Иван Танский, в Ростове-на-Дону - координатор "Открытой России" Анастасия Шевченко, а в Туле - заявитель митинга и координатор штаба. Судя по всему, в полицию забрали и организатора митинга в Самаре Егора Алашеева.

На Дальнем Востоке ситуация развивалась несколько по-иному. Так, в Хабаровске, Улан-Удэ и Чите в акциях участвовало всего по несколько десятков человек. Полиция смотрела, но не арестовывала. В Южно-Сахалинские в пикет вмешалась более многочисленная группа "Коммунистов России". Чтобы не провоцировать конфликт, участникам протеста довелось найти другое место.