Белоруска стала Мисс мира–2017 11 8.10.2017, 8:29

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Александра Чичикова

Александра Чичикова победила на конкурсе в Варшаве.

Белоруска Александра Чичикова победила в конкурсе «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске», сообщает svaboda.org.

В начале сентября девушка говорила, что победа ей нужна, чтобы продолжать менять отношение в Беларуси к людям с инвалидностью.

В этом году конкурс «Мисс мира на инвалидной коляске» проходил в Варшаве. Беларусь представляли две девушки - Ангелина Уэльская и Александра Чичикова.

Объявление о том, что именно она стала победительницей, Александра Чичикова встретила со слезами на глазах.

Напомним, Александра решила подать заявку на конкурс спонтанно, почти в последний момент, но, когда прошла в финал, готовилась очень ответственно. В ее команде была, например миссис «Земной шар-2017» Светлана Кузнецова.

Травму Саша получила, когда училась на первом курсе: скоро она станет дипломированным психологом. Кроме этого, девушка работает в гипермаркете услуг 124.