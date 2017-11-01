Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для минского «депутата»-коммуниста 6 1.11.2017, 11:19

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Николай Петрамович

В среду, 1 ноября, в суде Первомайского района Минска начались прения по делу столичного чиновника.

Во время процесса бывший замглава Партизанского района Минска Николай Петрамович признал себя виновным в мошенничестве. По данным обвинения, он брал деньги у знакомых и коллег под честное слово, обещал подвинуть в очереди на жилье или пригнать машину по выгодной цене. С 2008-го по 2016 год Петрамович обманул более 30 человек, пишет tut.by.

Прокурор попросила суд приговорить бывшего столичного чиновника к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

— Петрамович вину признал вину частично, отрицая умысел на завладение денежными средствами. Однако в суде было установлено, что его вина, согласно материалам уголовного дела и показаниями потерпевших, доказана в полном объеме, - заявила в суде прокурор Екатерина Высоцкая.

Ее речь внимательно слушают десятки потерпевших, которым тоже сегодня предоставят возможность выступить и высказать свое отношение к уголовному делу.

Гособвинитель критически отнеслась к показаниям Петрамовича, который настаивает: между ними некоторыми потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения. То есть его действия не являются мошенничеством и не попадают под статью Уголовного кодекса.

— Петрамович понимал, что у него нет и не будет возможности вернуть долги. При этом не продавал свое имущество: квартиру, машину, чтобы выплатить долги, — говорит гособвинитель. - Он заранее не собирался выполнять свои обязательства. Как только у него была возможность, он совершал мошенничество.

Напомним, чуть больше месяца суд Первомайского района Минска рассматривает уголовное дело в отношении экс-чиновника. Николая Петрамовича обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 209 «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 1, ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». По версии следствия, мужчина обманул более 30 человек на сумму в 500 тысяч долларов.

— Я обманул, и это мой крест на всю жизнь, — говорил во время допроса обвиняемый.

Потерпевшие верили каждому слову Петрамовича, потому что он ««депутат», заместитель главы района, серьезный человек». Кто-то давал тысячу долларов, кто-то 50 тысяч. Чаще всего никаких расписок не было. Например, чтобы быстрее подвинуться в очереди на жилье, Петрамовичу давали от 1 до 10 тысяч долларов. Те, кто хотел хорошую машину, передавали от 8 до 15 тысяч долларов.

Наручники на бывшего чиновника надели в феврале 2017 года, за время, пока он находится за решеткой, Петрамович сильно похудел. Хоть он и признает вину, но в показаниях с потерпевшими расходятся. Те уверяют, что чиновники ничего не вернул, он же наоборот: часть денег отдал и даже с процентами.