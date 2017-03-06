Найден скрывавшийся с деньгами людей минский «депутат»-коммунист 20 6.03.2017, 12:06

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Николай Петрамович

На сегодняшний день Николай Петрамович задержан и находится под следствием.

Николай Петрамович работал заместителем главы администрации Партизанского района, отвечал за идеологию. А еще был «депутатом» Мингорсовета, причем не абы каким - партийным, от провластных коммунистов, пишет nn.by.

Но в ноябре 2016 года Петрамович исчез отовсюду. На сайте администрации Партизанского района информацию о нем уже убрали. Сообщалось, что чиновник-«депутат» набрал денег и сбежал из страны.

В администрации Партизанского района отвечали, что с 24 октября Петрамович у них больше не работает. Почему вдруг он покинул пост, объяснять отказывались.

Но в этом году в начале марта стало известно, что Петрамовича все же нашли правоохранители.

«Петрамович задержан Следственным комитетом, - сообщил официальный представитель Следственного комитета Алексей Климович. - В его отношении проводятся следственные действия».

Подробности дела следователи пока не озвучивают.

Ранее Петрамович работал начальником управления кадров на минском «Интеграле», возглавлял там организацию БРСМ.

Когда баллотировался в местные «депутаты», указывал в декларации среднюю зарплату за 2013 год. Как менеджер «Интеграла» он получал ежемесячно почти $ 1300.