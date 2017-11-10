Клип Brutto «Родны край» посмотрело больше двух миллионов человек 10.11.2017, 14:26

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Песня стала одной из самых популярных в белорусском сегменте интернета.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер Brutto Сергей Михалок:

«Количество просмотров нашего клипа на песню «Родны край» перевалило за 2 миллиона! Спасибо Андрею Давыдовскому за эту прекрасную и значимую работу, которая входит в топ-3 самых популярных видео на YouTube-канале Brutto!

Песню «Родны край» вы сможете услышать на двух грядущих концертах в Виннице и Brutto в Киеве 18 ноября».