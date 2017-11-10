Жители деревни под Кобрином провели пикет 10.11.2017, 21:07

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Несколько жителей деревни Малые Прилуки публично спросили у властей, когда наконец крестьянам отдадут землю.

Несколько жителей деревни Малые Прилуки Залесского сельисполкома Кобринского района решили публично спросить у властей, когда наконец крестьянам отдадут землю, которую обещали отдать еще 100 лет назад, передает «Радыё Рацыя».

Сельчане написали на черном плакате белыми большими буквами выражение, с которым большевики пришли к власти: «Земля - крестьянам!». И добавили вопрос: «Когда?»

- В связи с тем, что местная администрация не хочет крестьянам давать землю для подсобного хозяйства, мы вышли с основным лозунгом, с которым произошел Октябрьский переворот: «Земля - крестьянам!», - говорит один из участников пикета Степан Дубчук.

По словам Степана Дубчука, земли их бывшего совхоза, которые власти разорили, продали итальянцам. Коренные жители с продажи ничего не получили.

Сам Дубчук занимается садоводством на трех гектарах земли, когда-то выделенных в аренду для матери. На просьбу выделить еще три гектара именно ему, власть отвечает отказом и направляет теперь на поклон к итальянцам.