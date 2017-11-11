Кубок Федерации: Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге 4 11.11.2017, 16:42

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Александра Соснович

Cборная США повела в противостоянии с Беларусью 1:0.

В минской «Чижовка-Арене» сегодня проходят два первых матча финала теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.

Сначала на корт вышли Александра Саснович и Коко Вандевеге. Отметим, что обе теннисистки в этом сезоне выигрывали до этого все свои матчи в Кубке Федерации, пишет tut.by.

Первый сет начался с брейка Вандевеге, которая сразу повела 2:0. Далее соперницы брали свои подачи, что было на руку американке - 6:4.

Второй сет начался тем же образом, но Саснович тут же сделала обратный брейк - 1:1. Увы, в третьем гейме белоруска вновь проиграла на своей подаче - 1:2. Далее соперницы начали брать свои очки, но эта тенденция не устраивала Александру, которая решила сломить ситуацию в восьмом гейме. При счете 4:3 Вандевеге выигрывала вела 40:0, но Саснович совершила невероятный камбэк и выиграла этот гейм - 4:4. К сожалению, после этого белоруска проиграла свою подачу - 4:5. Не позволила Вандевеге совершить ей и еще один брейк. Коко выиграла 6:4, 6:4, а сборная США повела 1:0.

Соболенко в последние недели пребывает, вероятно, в лучшей форме за свою пока недолгую карьеру. Арина дошла до финала турнира в Китае, уступив лишь Марии Шараповой.

Стивенс летом выиграла US Open, но после этого проиграла все матчи, в которых принимала участие. Ее нынешняя форма — главная загадка всего финала. Если Слоан так и не набрала форму, то белоруски получают реальный шанс навязать серьезнейшую борьбу сборной США.