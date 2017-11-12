В Сирии подорвали колонну российской бронетехники 12 12.11.2017, 11:49

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Взрыв произошел недалеко от военной базы РФ в провинции Латакия

Представители сирийского объединения "Хайат Тахрир аш-Шам" заявили о подрыве возле авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия колонны российского военного конвоя, передает РБК со ссылкой на ливанское агентство Al Masdar News (AMN).

Al-Qaeda claims suicide bombing on Russian Army convoy near Khmeimim Air Base https://t.co/3bbdZimQwD — Al-Masdar News (@TheArabSource) 10 ноября 2017 г.

Подрыв совершил один из членов "Хайат Тахрир аш-Шам": смертник направил в колонну российских военных "заполненный взрывчаткой автомобиль". В подтверждение своих заявлений бойцы предоставили несколько фотографий. На одной из низ виден момент взрыва, а на остальных — предположительно, российские бронемашины, которые отправляются по главной дороге в сторону района Бустан-эль-Баша, расположенного на северной окраине авиабазы Хмеймим. Соответствующие фотографии опубликованы в Twitter представителем организации.

S.#Latakia: #HTS claims #Russia|n convoy targeted with a car bomb in outskirts of Humaymim Airbase (Bustan Basha). A blast was reported earlier today in this area. pic.twitter.com/a7bJxQTovK — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 10 ноября 2017 г.

Со своей стороны расследовательская волонтерская организация Conflict Intelligence Team указывает, что, судя по опубликованным ранее фотографиям, взрыв действительно имел место, и произошел он накануне днем.

"Боевики заявляют о поражении российской военной колонны. В доказательство приводятся фотографии, на которых виден грузовик, похожий на российский военный КамАЗ, а также БТР с солдатами в форме песочного цвета, напоминающей российскую", — говорится в сообщении CIT, размещенном в Facebook.

Тем временем сирийские силы безопасности представили свою версию случившегося. По их заявлению, предоставленные представителями "Хайат Тахрир аш-Шам" изображения были "сфабрикованными" и "вырванными из контекста". Неназванный источник Al Masdar News признал, что взрыв в районе Бустан-эль-Баши действительно произошел 10 ноября, однако причиной взрыва стало то, что российский самолет незадолго до посадки на близлежащем аэродроме случайно сбросил запасной топливный бак. Представители официального Дамаска заявили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

В свою очередь представители ВС РФ заверили агентство "Интерфакс", что "никаких нападений на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия не было".

Ранее в пятницу министр обороны РФ доложил о взятии в Сирии "последнего оплота" ИГИЛ — Аль-Букемаля.

"Хайат Тахрир аш-Шам" — объединение, возникшее на базе сирийского филиала "Аль-Каиды".

База Хмеймим, основная для российских ВКС в Сирии, расположена в Латакии на территории, контролируемой войсками президента Башара Асада. Масштабные атаки военных целей здесь происходят нечасто, указывает Newsru.com.

Россия проводит интервенцию в Сирии на стороне Башара Асада с сентября 2015 года. Запад неоднократно обвинял Москву в совершении военных преступлений в Сирии и нарушении законов ведения войны.